Midway: il nuovo trailer italiano del film di Roland Emmerich

Eagle Pictures ha svelato il nuovo trailer italiano di Midway, il war movie diretto diretto da Roland Emmerich, basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale

Al centro del film, come ben si può comprendere dal secondo trailer ita, ci saranno le eroiche imprese dei soldati e degli aviatori che, con i loro incredibili sacrifci, sono riusciti a cambiare le sorti della guerra.

Il nutrito cast di Midway comprende Aaron Eckhart, Nick Jonas, Dennis Quaid, Keean Johnson, Tadanobu Asano, Darren Criss ed Ed Skrein. Con loro Patrick Wilson nei panni dell'Ammiraglio Edwin Layton, Luke Evans in quelli del Comandante Wade McClusky, Woody Harrelson nel ruolo dell'Ammiraglio Chester Nimitz e Mandy Moore. La sceneggiatura è firmata da Wes Tooke.

Locandina di Midway

Il grande Roland Emmerich (Independence Day, The Day After Tomorrow, Godzilla, 2012) per raccontare un'impresa epica ha creato un flm altrettanto epico che ti porta dritto nel cuore della Battaglia. Midway sarà il flm evento di novembre in tutto il mondo.