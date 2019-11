Da Midsommar a Men In Black International: ecco il novembre di Chili!

Svelato il ricco novembre di Chili: arrivano tanti film inediti in esclusiva e una stagione ricca, da Midsommar a Men In Black International e la serie Euphoria!

Chili ha presentato il suo programma di novembre, con grandi esclusive e diversi titoli inediti, da Midsommar a Men In Black International e molti altri, per offrire al pubblico, direttamente sul divano di casa, il meglio del cinema italiano ed internazionale.

Si comincia il 1 novembre con un titolo inedito, mai uscito al cinema: Rebel in the Rye diretto da Danny Strong con Nicolas Hoult e Kevin Spacey, che ripercorre la vita di J.D. Salinger, autore del noto romanzo Il Giovane Holden. Altro inedito, arriva a partire dal 4 novembre con la dark comedy The Art of Self-Defense, diretto da Riley Stearns con protagonista Jesse Eissenberg.

Locandina di Shock and Awe

Il 7 novembre, è la volta di Shock and Awe, che arriva solo su Chili e racconta i fatti della guerra in Iraq del 2003 con Woody Harrelson e Tommy Lee Jones. Sarà in esclusiva solo su Chili per due settimane, a partire dal 7 novembre Welcome Home, il drama diretto da George Ratliff, che vede tra i protagonisti il nostro Riccardo Scamarcio.

Altro inedito, solo su Chili, dall'8 novembre con Inno alla Gioia di Jason Winer con Marten Freeman nel ruolo di Charlie, un bibliotecario di Brooklyn, sofferente di cataplessia, una rara malattia che gli fa perdere il controllo dei muscoli, ogni volta che vive un'emozione, in particolare...la gioia...

Submergence, la recensione: McAvoy, Vikander e il buio sotto gli oceani

A partire dal 13 novembre James McAvoy e Alicia Vikander, sono i protagonisti del thriller drama Submergence di Wim Wenders. Midsommar - Il villaggio dei dannati, horror firmato da Ari Aster con Florence Pugh e Jack Reynor, arriva dal 13 novembre, in due versioni. Oltre a quella già edita, solo su Chili, sarà possibile vedere la versione senza tagli, più lunga di 24 minuti.

Men In Black International: Chris Hemsworth, Tessa Thompson in una scena d'azione

Fast & Furious - Hobbs & Shaw, sequel e spin off della serie Fast & Furious con Dwayne Johnson e Jason Statham, arriva su Chili il 13 novembre. Il 14 novembre, sarà la volta di Serenity - L'isola dell'inganno, il thriller diretto da Steven Knight con Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Il 15 novembre, ecco Men in Black International, spinoff della serie di film Men in Black. Protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

La prima stagione di Euphoria, la serie Tv creata da HBO, arriva su Chili per raccontare la vita di un gruppo di adolescenti, alle prese con la scoperta della propria identità, tra droghe, sesso, traumi, social, amore e amicizie.