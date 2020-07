Midsommar: Martin Scorsese firma l'introduzione al director's cut dell'horror

Martin Scorsese firmerà l'introduzione al libro che accompagnerà l'uscita del director's cut dell'acclamato horror Midsommar, incursione filosofico-folcloristica diretta da Ari Aster.

Midsommar - Il viaggio dei dannati: Gunnel Fred in una scena del film

A24 ha annunciato che il director's cut di Midsommar - Il villaggio dei dannati, secondo film di Ari Aster, verrà commercializzato negli USA a luglio e comprenderà scene inedite e un libro illustrato di 62 pagine che include i disegni realizzati per il film da Ragnar Persson e una prefazione di Martin Scorsese.

In precedenza, Martin Scorsese ha lodato pubblicamente Ari Aster e il suo primo film, Hereditary - Le radici del male, dichiarando che si tratta di un lavoro "notevole. Il controllo dell'inquadratura è straordinario. C'è un momento, un movimento di macchina quando Toni Collette si alza che è davvero incredibile. Cerco di guardare molti film, a volte è difficile trovare il tempo, ma quando trovi qualcosa come questo è fantastico. La dinamica espressa in questa scena mi ha elettrizzato."

Midsommar, la Director's Cut: le scene aggiunte migliorano il film?

Hereditary sembra aver davvero spaventato Scorsese, che lo ha paragonato ai migliori horror: "Senza dubbio è disturbante, in quel senso è un horror. Ma c'è di più, mi ricorda i migliori horror. Ho dimenticato parte della storia, ma non ho dimenticato la famiglia, loro tre. Questo è ciò che è importante di questo regista. E questi attori, sono straordinari, guardate Toni Collette".