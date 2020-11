Midsommar: Florence Pugh pubblica una divertente foto del dietro le quinte dell'horror

L'inglese Florence Pugh ha pubblicato una divertente foto del dietro le quinte dell'horror Midsommar rivelando che anche sul set del terrificante film non sono mancanti i momenti di divertimento.

Nella foto pubblicata su Instagram notiamo in primo piano Florence Pugh con indosso la corona di fiori con cui viene incoronata Regina di Maggio, seduta a una tavolata insieme al resto del cast che si protegge dal sole con occhiali e ombrelli.

Qui trovate il nostro approfondimento su Midsommar - Il villaggio dei dannati, nuovo eccentrico horror partorito dalla mente di Ari Aster. Nel film, Florence Pugh interpreta Dani, che si mette in viaggio alla volta della Svezia con il fidanzato Christian (Jack Reynor) e gli amici Josh (William Jackson Harper) e Mark (Will Poulter) alla volta del remoto villaggio di Harga per assistere all'evento delle celebrazioni di mezza estate. Dani cerca di riprendersi da un terribile lutto che ha colpito la sua famiglia, anche se la relazione con Christian non sembra poi così solida, ma la vacanza svedese cambierà tutto.

Midsommar, la Director's Cut: le scene aggiunte migliorano il film?

I fan sono in attesa di ritrovare Florence Pugh nel cinecomic Marvel Black Widow dove interpreta Yelena Belova, altra vedova nera addestrata nella Red room come Natasha Romanoff.