Midsommar: Florence Pugh spiega come pronunciare il suo cognome

Florence Pugh, la giovane protagonista di Midsommar, ha un problema: molti fan, infatti, non sanno ancora pronunciare il suo cognome. La ragazza, però, è destinata a diventare parecchio famosa, e dunque è bene impararlo e anche in fretta.

A raccontarlo è stata la stessa Dani Ardor di Midsommar - Il villaggio dei dannati (di cui trovate qui la nostra recensione) in alcune interviste e, facendo una rapida ricerca online, si trovano intere discussioni sui forum in cui persone con il suo cognome lamentano la stessa cattiva pronuncia. Sveliamo subito l'errore più comune: in molti lo pronunciano "Pooh", esattamente come si pronuncerebbe il nome completo dell'orsacchiotto Winnie the Pooh o quello dei Pooh di canora memoria. E allora qual è la pronuncia corretta? A svelare l'arcano è stata la stessa Florence, in un post su Twitter di un po' di tempo fa per rispondere alla domanda di un giornalista disperato, che al loro primo incontro avrebbe potuto chiamarla solo come una Florence qualunque.

Like if you were pretending to have a shoot out and you make all the noises yourself.."Pew PEW pew pew" *reloads gun* "pewpewpewpew"...Pugh. https://t.co/Aok1qlCTh3 — Florence Pugh (@Florence_Pugh) 27 luglio 2017

Midsommar - Il viaggio dei dannati: una scena con Jack Reynor, Florence Pugh

Quindi, Pugh si pronuncia: "Come se stessi fingendo di sparare e fai tutti i rumori da solo. "Pew pew pew pew" ricarica la pistola "pewpewpewpew" ... Pugh". Anche se lei stessa ha concesso a chi proprio non ci riesce, qualche messaggio dopo, di poterla chiamare anche "Pug", capirà ugualmente.

Conviene però, ve l'abbiamo già detto, imparare subito a chiamarla bene: Florence Pugh, nonostante la giovane età - ha 23 anni - ha una carriera già ben avviata. Non solo è adesso al cinema come protagonista di Midsommar - Il villaggio dei dannati di Ari Aster, ma la vedremo presto nei panni di Amy March in Little Women di Greta Gerwig e, soprattutto, sarà al fianco di Scarlett Johansson in Black Widow della Marvel, nei panni della terza Vedova Nera Yelena Belova.