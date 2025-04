Bella Thorne contro Mickey Rourke: "Tizio schifoso! Ha colpito i miei genitali con una smerigliatrice"

Bella Thorne è tornata a parlare di un'esperienza lavorativa particolarmente traumatica vissuta anni fa sul set di un film, puntando il dito contro Mickey Rourke. Le dichiarazioni, pubblicate venerdì tramite le sue storie Instagram e sull'account X (ex Twitter), sono arrivate in risposta ad alcuni recenti commenti ritenuti omofobici pronunciati dall'attore nei confronti di JoJo Siwa.

Il racconto di Bella Thorne

"Quest'uomo è schifoso", ha scritto la Thorne sopra una foto dell'attore. "Abbiamo girato una scena in cui ero inginocchiata, con le mani legate dietro la schiena. Doveva usare una smerigliatrice metallica in modo simulato, colpendo il ginocchio. Invece ha mirato ripetutamente all'area pelvica, attraverso i miei jeans. Ho riportato lividi sull'osso pelvico".

Girl: Bella Thorne in una scena

L'attrice ha poi aggiunto che lavorare con Rourke è stata "una delle esperienze peggiori" della sua carriera.

In un successivo post, ha descritto ulteriori comportamenti che ha ritenuto umilianti: "C'erano altri episodi spiacevoli. Nell'ultima scena, ha accelerato il motore di un'auto per ricoprirmi completamente di terra. Sembrava divertirsi a mettermi in imbarazzo davanti a tutta la troupe. Inoltre, rifiutava di parlare con il regista o i produttori, costringendomi ad andare da sola nel suo camper per convincerlo a continuare a lavorare. Ho dovuto implorarlo, da sola, in quella roulotte".

Thorne ha dichiarato che, nonostante il suo forte disagio, ha deciso di portare avanti le riprese perché la produzione dipendeva dalla presenza dell'attore: "Sapevo che il film non si sarebbe fatto senza di lui. Anche se non voleva girare, ho fatto ciò che pensavo fosse giusto per il progetto".

Sebbene non abbia esplicitamente menzionato il titolo del film, i due hanno condiviso il set nel thriller Girl, uscito nel 2020.

La replica di Mickey Rourke

Mickey Rourke è Re Iperione in una scena del film Immortals 3D

I rappresentanti dell'attore hanno risposto alle accuse con una dichiarazione ufficiale: "Siamo a conoscenza delle affermazioni recentemente diffuse da Bella Thorne riguardo alla sua esperienza sul set con il signor Rourke. Si tratta di accuse molto gravi, che egli respinge con decisione. Rourke non era mai stato informato prima d'ora di simili episodi né di alcun malessere da parte della signora Thorne. In segno di rispetto verso tutte le persone coinvolte e vista la delicatezza della situazione, il signor Rourke non rilascerà ulteriori commenti in questa fase. Rimane disponibile a collaborare con qualsiasi indagine appropriata. Ribadiamo l'importanza di un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per ogni professionista del settore".