Mickey Rourke richiamato dai produttori del Grande Fratello per il linguaggio inappropriato e offensivo

Mickey Rourke è entrato nella casa del Grande Fratello nel Regno Unito e si è già messo nei guai ricevendo un avvertimento dopo una conversazione con JoJo Siwa.

La star del cinema potrebbe infatti affrontare un'espulsione dal popolare programma se continuerà a usare termini 'omofobi e inaccettabili' durante la sua partecipazione.

Una conversazione offensiva

Gli spettatori di Celebrity Big Brother hanno infatti assistito al momento in cui Mickey Rourke ha iniziato una conversazione inappropriata e offensiva con JoJo Siwa, conosciuta per essere fin da bambina una star del piccolo schermo.

L'attore ha chiesto se le piacessero i ragazzi o le ragazze e Siwa ha risposto: "A me? Le ragazze. La mia partner è di genere non binario".

Una foto di Rourke

Rourke ha quindi risposto: "Se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay".

Jojo non ha esitato a replicare: "Ti posso garantire che resterò gay e sarò ancora in una relazione davvero felice".

La star del cinema, parlando con Chris Hughes mentre era in giardino, ha aggiunto: "Voterò per fare uscire molto velocemente la lesbica".

La cantante e influencer ha reagito: "Tutto questo è omofobo, se è la tua motivazione".

Rourke avrebbe poi usato la parola 'fag' (fr--io), sostenendo però di essere stato frainteso e che stava parlando del suo bisogno di fumare una sigaretta.

I provvedimenti presi

I responsabili della trasmissione hanno chiamato in confessionale la star di Hollywood e hanno chiesto se fosse consapevole che il suo linguaggio potrebbe essere offensivo nei confronti degli altri inquilini della casa e del pubblico, dandogli un avvertimento ufficiale e ribadendo che ogni altro comportamento di quella natura o linguaggio poco consono causerà la sua espulsione.

Mickey ha sottolineato che non voleva essere offensivo: "Chiedo scusa. Non ho intenzioni poco onorevoli, stavo semplicemente parlando. Non ero così serio. Non avevo alcuna cattiva intenzione e se sembrava così chiedo scusa".

Rourke ha poi parlato con gli altri inquilini, ribadendo che non ha detto nulla con cattiveria e chiedendo a JoJo se stesse bene. Siwa ha ribadito che usare certe parole non è accettabile e di essere rimasta turbata. I due si sono poi confrontati ulteriormente e la giovane ha sottolineato di aver apprezzato le scuse dell'attore.