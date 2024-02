Mickey 17: il film di Bong Joon-ho con Robert Pattinson posticipato ancora, ma c'è una ragione

Dopo un primo posticipo, la Warner Bros. ha trovato una nuova data di uscita per Mickey 17, spostando l'attesissima collaborazione tra Bong Joon-ho e Robert Pattinson al 2025.

Il film di fantascienza debutterà il 31 gennaio 2025, dopo che la Warner Bros. ha cancellato la precedente data di uscita prevista per il 29 marzo 2024 e ha anticipato di due settimane Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, per prenderne il posto.

Il motivo del posticipo

Quando il mese scorso è stata annunciata la decisione, le fonti avevano dichiarato a Variety che era stata presa per concedere più tempo per completare il progetto, che era stato influenzato dagli scioperi dello scorso anno e da altri vari slittamenti della produzione.

La nuova data di uscita di gennaio 2025 consentirà inoltre a Mickey 17 di essere proiettato in IMAX, cosa che non sarebbe stata possibile prima perché tutte le date erano state precedentemente impegnate per altri titoli. Inoltre, la nuova data coincide con il Capodanno lunare, che è un evento cinematografico importante a livello internazionale.

Mickey 17 è il primo lungometraggio di Bong dopo Parasite, che è diventato il film coreano che ha incassato di più nella storia, nonché il primo film non in lingua inglese a vincere il premio Oscar come miglior film. Oltre a scrivere e dirigere, Bong produce il film in uscita attraverso la sua società Offscreen.

Tra gli altri produttori figurano Dede Gardner e Jeremy Kleiner di Plan B e Dooho Choi di Kate Street Pictures. Bong è pronto anche al salto nell'animazione, il suo prossimo progetto sarà appunto un film animato.

Mickey 17, la storia

Il film è un adattamento del romanzo di Edward Ashton del 2022, descritto dall'editore St. Martin Press come un thriller cerebrale alla maniera di The Martian e Dark Matter. Pattinson interpreta un "sacrificabile" - un dipendente usa e getta di una spedizione umana inviata a colonizzare un pianeta ghiacciato - che si rifiuta di lasciare che il suo clone sostitutivo prenda il suo posto. Ulteriori dettagli sulla trama sono stati tenuti nascosti, ma il cast stellare comprende anche Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo.