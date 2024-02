Bong Joon-ho, il regista di Parasite al lavoro su un film d'animazione

In attesa del suo nuovo film, Mickey 17, il regista è già al lavoro sul suo prossimo progetto

Mentre aspettiamo impazienti l'uscita del suo nuovo film, Mickey 17, Bong John-ho è pronto ad esordire nel mondo dell'animazione, in quanto sarebbe già al lavoro sul suo prossimo progetto cinematografico.

La notizia arriva per gentile concessione della Corea del Sud, visto che testate giornalistiche come Daum hanno parlato di Bong in alcuni titoli recenti. Sembra che il regista di Parasite abbia intenzione di iniziare la produzione di un film d'animazione prima della fine dell'anno.

Il film sarà incentrato su creature marine di qualche tipo e, stando a quanto riportato, il film, ancora senza titolo, avrà uno dei budget più alti mai raggiunti da un film sudcoreano: 52 milioni di dollari.

Come si può immaginare, il mondo dell'animazione è ansioso di scoprire cosa riuscirà a fare Bong con un film completamente animato. Il regista si è già cimentato con l'animazione in progetti precedenti come Okja, ma questo nuovo film porterà le sue capacità al livello successivo.

Al momento non si sa quando il film d'animazione di Bong sarà pronto, ma questo tipo di progetti richiede tempo. L'animazione è un'arte, quindi il film potrebbe non essere completato prima del 2026 o più tardi.

Quando uscirà Mickey 17?

Nel frattempo, il regista si sta dedicando a Mickey 17. Il film fantascientifico avrebbe dovuto essere distribuito nelle sale cinematografiche il 29 marzo ma Warner Bros. ha annunciato che in quella data uscirà Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero. Le ragioni del rinvio possono essere ascritte allo sciopero di attori e sceneggiatori della scorsa estate che ha scombussolato i piani degli studi e delle varie produzioni cinematografiche e televisive. Probabilmente nelle prossime settimane Warner Bros. annuncerà un'altra data per l'uscita del film.

Mickey 17, Warner Bros. toglie dal listino il film di Bong Joon-ho

In patria e all'estero, Bong è considerato uno dei migliori registi della sua generazione. Tra non molto, i fan dell'animazione potranno sperimentare la visione di Bong in un modo completamente nuovo.