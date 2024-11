Michelle Yeoh si è sentita una "fallita" per non essere riuscita ad avere figli

Michelle Yeoh ha dichiarato questa settimana di "sentirsi un fallimento" per non essere riuscita ad avere figli. L'attrice di Wicked ha condiviso la sua prospettiva durante una conversazione sull'infertilità.

The Brothers Sun cancellata, Michelle Yeoh è addolorata: "Difficile capire perché"

L'intervista dell'attrice

"Credo che il momento peggiore sia quello in cui ogni mese ti senti un fallimento", ha detto durante un'intervista con la BBC. "Non è stato per mancanza di tentativi, perché ho sempre, e tuttora, amato i bambini".

Cannes 2007, serata finale: Michelle Yeoh

La star di Everything Everywhere All at Once ha chiarito: "Credo che sia una scelta femminile. È una tua scelta se vuoi avere figli, e non dovrebbe esserti imposta... ma io ho sempre voluto avere figli".

La Yeoh ha raccontato che la sua infertilità ha influito sul suo primo matrimonio con Sir Dickson Poon. La coppia si è sposata nel 1988 e ha divorziato nel 1992. "Quando mi sono sposata la prima volta, era molto chiaro nel nostro percorso che si trattava di un matrimonio che aveva come scopo l'avere dei figli, per la prossima generazione e tutto il resto", ha detto l'attrice, e ha proseguito dicendo che l'eventuale rottura della relazione è stata "straziante" ma necessaria.

The Brothers Sun: Michelle Yeoh in una scena

"Devi guardare dentro di te ed essere in grado di guardare avanti e pensare: 'Sì, ci amiamo molto ora, ma tra 10 anni o 20 anni, non posso ancora dargli la famiglia che desidera'", ha detto Yeoh. "E bisogna essere giusti a volte, ecco perché questi dialoghi tra una coppia sono molto importanti. Se uno vuole qualcosa e l'altro no, è qualcosa che devi affrontare subito all'inizio, perché a lungo andare, ci sarà molto dolore... quindi penso che sia stato molto coraggioso nel nostro percorso ammettere, dire, 'Ok, non tiriamo per le lunghe'".

Poon è padre di cinque figli; Yeoh è la madrina del più grande. L'anno scorso ha sposato Jean Todt e di recente è diventata nonna del figlio del suo figliastro. "Ho 62 anni. Ovviamente non ho intenzione di avere un bambino adesso, ma il fatto è che abbiamo appena avuto un nipotino", ha continuato. "Allora ti senti ancora molto, molto benedetto perché hai un bambino nella tua vita".

E ha aggiunto: "Penso che a un certo punto si smetta di incolparsi. Ci sono cose nel tuo corpo che non funzionano in un certo modo. È così... Devi solo lasciar perdere e andare avanti. E penso che arrivi a un punto in cui devi smettere di incolparti".