Wicked: cast deluso per due assenze tra i nominati agli Oscar 2025

Wicked ha confermato di essere uno dei film che hanno caratterizzato l'annata cinematografica 2024 ricevendo ben 10 candidature ai Premi Oscar, al secondo posto nella classifica dei film più candidati insieme a The Brutalist.

In realtà, un motivo di delusione c'è anche per l'adattamento del famoso musical di Broadway, ed è stato testimoniato da Michelle Yeoh in una recente intervista e riguarda la mancata candidatura di Jon M. Chu e di Alice Brooks.

La delusione del cast di Wicked

Intervistata al programma tv The View, Michelle Yeoh ha raccontato:"Stiamo tutti piangendo di gioia. Ma dobbiamo dire che sti

amo anche piangendo perché Jon M. Chu e Alice Brooks, la nostra direttrice della fotografia, non sono stati nominati ma il resto di noi sta festeggiando. Miglior film, costumi, capelli!".

Secondo la co-conduttrice di The View Ana Navarro, Jon M. Chu avrebbe meritato una candidatura anche per il film precedente, Sognando New York - In the Heights.

Le candidature agli Oscar 2025 di Wicked e la reazione di Ariana Grande

Wicked è stato candidato a 10 Premi Oscar, con Cynthia Erivo nominata come miglior attrice protagonista e Ariana Grande come miglior attrice non protagonista.

"Mi riprendo tra un singhiozzo e l'altro per dire grazie di cuore all'Academy" ha dichiarato Ariana Grande, che nel film di Jon M. Chu interpreta Glinda "Non riesco a smettere di piangere, cosa che non sorprenderà nessuno. Sono profondamente onorata di condividere questo momento con la piccola Ari [me stessa da bambina], che guardava e studiava Judy Garland cantare Somewhere Over the Rainbow".