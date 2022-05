Michelle Williams: "Il film su Peggy Lee diretto da Todd Haynes non verrà realizzato"

L'attrice Michelle Williams ha svelato che il film biografico su Peggy Lee diretto da Todd Haynes non verrà realizzato.

Nonostante il progetto diretto da Todd Haynes sulla popolare cantante avesse già un cast, la sua realizzazione sembra sia stata annullata.

L'attrice, intervistata da Variety, ha aggiornato i fan di Peggy Lee dichiarando che la produzione è stata cancellata. Michelle Williams ha però lasciato aperto uno spiraglio alla speranza dichiarando: "Se qualcuno leggesse questo articolo e volesse farlo risorgere, io e Todd Haynes siamo disposti a farlo".

Peggy Lee è morta nel 2002 all'età di 81 anni, dopo una lunga carriera come cantante e attrice, ottenendo anche una nomination agli Oscar nel 1955 per la sua interpretazione in Pete Kelly's Blues.

La sceneggiatura era stata scritta da Doug Wright e nel cast c'era anche Alessandro Nivola nel ruolo di Dave Barbour.

Todd Haynes sarà prossimamente impegnato nella regia di May December, un film drammatico con Julianne Moore e Natalie Portman. Michelle Williams è stata invece impegnata nel film diretto da Steven Spielberg intitolato The Fabelmans, ispirato all'infanzia del regista, e prossimamente dovrebbe essere la star di un biopic su Janis Joplin.

Per The Fablemans Michelle ha potuto attingere ai video della famiglia Spielberg, vedere foto e ascoltare materiale audio, tutti elementi che le hanno permesso di avvicinarsi il più possibile alla madre di Spielberg, fonte di ispirazione per il suo personaggio.