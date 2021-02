Michelle Williams sarà Peggy Lee in Fever, film diretto da Todd Haynes

Michelle Williams sarà la protagonista di Fever, il film biografico su Peggy Lee che verrà diretto da Todd Haynes.

Il progetto, che potrebbe essere acquistato da MGM, sarà prodotto da Marc Platt, Reese Witherspoon, Pamela Koffler e Christine Vachone, e forse da Billie Eilish e dal suo management, composto dalla madre Maggie Baird e da Justin Lubliner.

Fever è in fase di sviluppo per Fox 2000 da vari anni e la prima sceneggiatura era firmata da Nora Ephron. Reese Witherspoon avrebbe dovuto esserne la protagonista e, dopo la chiusura dello studio in seguito all'acquisizione da parte di Disney, è rimasta coinvolta solo come produttrice. MGM sembra intenzionata ad acquistarne i diritti e l'attrice premio Oscar Michelle Williams ha espresso il suo interessamento per la parte principale.

Peggy Lee è morta nel 2002 all'età di 81 anni, dopo una lunga carriera come cantante e attrice, ottenendo anche una nomination agli Oscar nel 1955 per la sua interpretazione in Pete Kelly's Blues.

Billie Eilish ha partecipato a un evento ideato per celebrare la vita dell'artista che si è svolto nel mese di maggio e ha sempre indicato il nome di Peggy tra quelli delle persone che hanno influenzato la sua passione per la musica e la sua creatività.

Todd Haynes si occuperà del progetto e, per ora, non è stato svelato se sarà mantenuta la sceneggiatura originale ideata.