Todd Haynes vorrebbe ancora girare il film Fever su Peggy Lee con star Michelle Williams

Todd Haynes sarebbe interessato a realizzare Fever, il film biografico su Peggy Lee, che sembrava essere stato abbandonato nonostante la collaborazione con Michelle Williams.

L'attrice, un anno fa, aveva confermato che il progetto non era destinato a essere realizzato, non nascondendo il suo dispiacere.

Le speranze di girare Fever

Il regista Todd Haynes si era quindi occupato di May December, film che è stato presentato al New York Film Festival.

Il filmmaker ha però ricordato l'esperienza vissuta con Fever spiegando: "Quando non si è potuto realizzare, quando abbiamo pensato lo avremmo girato e si era vicini alla pre-produzione, è stata dura. Si tratta ancora di qualcosa che fa soffrire tutti noi. Ci abbiamo investito così tanto tempo e impegno. E poi avevo semplicemente tutti questi progetti e sono stato entusiasta nel spostare le mie energie e dedicarmici".

Haynes ha però ricordato: "L'interesse nel soggetto non è scomparso. Il fascino per il soggetto e per la sua arte non se ne sono andate. E il desiderio di lavorare di nuovo con Michelle Williams non è scomparso".

Peggy Lee è morta nel 2002 all'età di 81 anni, dopo una lunga carriera come cantante e attrice, ottenendo anche una nomination agli Oscar nel 1955 per la sua interpretazione in Pete Kelly's Blues.

Billie Eilish, che doveva essere coinvolta come produttrice, ha partecipato a un evento ideato per celebrare la vita dell'artista che si è svolto nel mese di maggio e ha sempre indicato il nome di Peggy tra quelli delle persone che hanno influenzato la sua passione per la musica e la sua creatività.