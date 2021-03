Michelle Williams tra i protagonisti di un film sulla vita di Steven Spielberg

Michelle Williams sarà la protagonista di un nuovo film diretto da Steven Spielberg che si ispirerà in parte alla sua infanzia.

Il progetto verrà prodotto da Amblin Partners e il filmmaker sarà coinvolto anche come co-sceneggiatore del progetto.

Steven Spielberg firmerà lo script del lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, in collaborazione con Tony Kushner e le riprese dovrebbero iniziare in estate in vista di un debutto nelle sale previsto nel 2022.

Michelle Williams sembra stia concludendo le trattative con la produzione e stia per accettare un ruolo ispirato alla madre del filmmaker, pur essendo una presenza rappresentata in modo originale e senza eccessivi legami con la realtà.

Nella storia ci sarà inoltre un personaggio ispirato a Spielberg che verrà mostrato in varie fasi della sua vita.

Il regista ha spiegato più volte come gli anni trascorsi in Arizona da bambino abbiano influenzato il suo approccio all'arte, contribuendo a delineare il modo in cui crea i personaggi e le storie.

Steven Spielberg avrebbe dovuto presentare a dicembre la sua versione di West Side Story, la cui distribuzione è però slittata al 2021.