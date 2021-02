Il Trono di Spade: HBO non esclude in futuro degli spinoff, le riprese di House of the Dragon al via ad aprile

Le riprese della serie House of the Dragon inizieranno ad aprile e il presidente di HBO, Casey Bloys, ha accennato ai progetti in fase di sviluppo tratti dalle opere di George R.R. Martin che, in futuro, potrebbero comprendere anche degli spinoff del Trono di Spade.

Dopo la conclusione dello show cult erano state inizialmente sviluppate cinque idee per dei potenziali prequel e ora si sta lavorando a un adattamento di Tales of Dunk & Egg.

Casey Bloys, parlando di House of the Dragon, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati per il coinvolgimento di Miguel Sapochnick e Ryan Condal, per la loro collaborazione tra di loro per la collaborazione con noi, e siamo enusiasti di poter procedere. Sta tutto proseguendo e siamo eccitati per il progetto".

Il presidente della tv via cavo ha spiegato che il lavoro sul franchise è ancora in corso: "Stiamo parlando delle aree da sviluppare, lavoro da cui è nato questo prequel. Ma stiamo parlando di altre aree da tenere in considerazione. Il mondo di George R.R. Martin è così grande e quello che è interessante è che non solo è grande, ma ha inoltre molte strade da seguire per quanto riguarda la storia. Quindi una delle cose grandiose di House of the Dragon è che si tratta di una storia conosciuta che conduce a Il trono di spade e ci sono tante piccole ramificazioni. Ci sono tante opportunità e storie da raccontare".

Bloys ha spiegato che non sta pensando a un numero preciso di serie legate all'universo ideato da Martin da mandare in onda preferendo concentrarsi sulla qualità: "Preferirei avere dei buoni script e renderle delle storie che vale la pena raccontare piuttosto che girare un numero preciso di show. Non ho per forza in mente un numero ma l'obiettivo è sempre lo stesso, ovvero lavorare con persone in cui crediamo e su show in cui crediamo, e poi preoccuparsi del resto".

In futuro potrebbero esserci anche degli spinoff della serie che eera stata sviluppata da David Benioff e Dan Weiss, ma per ora i produttori si stanno concentrando sui prequel in modo da gettare le basi per una storia più ampia. La realizzazione di una serie animata, in oltre, è ancora in fase "embrionale".