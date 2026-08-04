Michelle Pfeiffer: "Non voglio mai più recitare da protagonista in un film, solo film corali"

Michelle Pfeiffer sorprende parlando del suo futuro: dopo le recenti esperienze televisive con Margo's Got Money Troubles e The Madison, l'attrice rivela di non voler più sostenere da sola il peso di un film e di preferire i progetti con un cast corale.

La televisione le ha fatto cambiare idea

L'attrice, protagonista di film come Scarface, Batman Returns, Le relazioni pericolose, I favolosi Baker e Hairspray, ha dichiarato di non essere più interessata ai ruoli da protagonista assoluta. Durante l'evento THR x Apple TV - Leading the Narrative: The Women of Apple TV, Pfeiffer ha spiegato come le sue ultime esperienze televisive abbiano cambiato il modo di vedere il proprio lavoro. "Non voglio più essere la protagonista di un altro film, lo giuro. Voglio soltanto partecipare a progetti corali. È molto più divertente e mi piace tantissimo."

Michelle Pfeiffer in una scena

Una dichiarazione che segna un cambio di prospettiva per un'attrice che, nel corso della sua carriera, ha spesso guidato grandi produzioni cinematografiche. Nel 2026 Pfeiffer è stata protagonista di due serie molto apprezzate, Margo's Got Money Troubles e The Madison, ricoprendo anche il ruolo di produttrice esecutiva.

Entrambe sono già state rinnovate per nuove stagioni. Secondo l'attrice, proprio il lavoro all'interno di un cast numeroso le ha ricordato quanto possa essere stimolante condividere la scena con altri interpreti.

Ha inoltre sottolineato quanto oggi la televisione offra personaggi femminili ricchi di sfumature. "Sono rimasta davvero colpita dalle interpretazioni femminili che si vedono oggi in televisione. Le donne stanno davvero dominando questo mezzo."

"Nella vita sono una persona molto riservata"

Parlando della serie, Pfeiffer ha spiegato di essere stata conquistata soprattutto dalla complessità dei personaggi. "Adoro quanto siano complicati e imperfetti tutti questi personaggi. Mi ricordano quella famosa frase di Robin Williams: "Ricordate che ogni persona che incontrate sta combattendo una battaglia di cui non sapete nulla, quindi siate gentili". Per me riassume perfettamente il messaggio della serie e sono davvero orgogliosa di farne parte."

Un ritratto di Michelle Pfeiffer

In Margo's Got Money Troubles interpreta Shyanne, madre della protagonista interpretata da Elle Fanning, un'ex cameriera di Hooters dall'abbigliamento eccentrico e dalla personalità travolgente.

Pfeiffer ha raccontato di essere molto diversa dal personaggio che interpreta. "Nella vita reale sono quella che resta in disparte." Proprio per questo ha trovato particolarmente divertente vestire i panni di Shyanne. "È stato bellissimo vivere attraverso di lei. Ogni volta che arrivava sul set, vedevo le facce della troupe: "Oddio, guardate cosa si è messa oggi!". Tutti hanno bisogno di un po' di Shyanne nella propria vita... e anche nel proprio guardaroba."

Le parole dell'attrice non rappresentano un addio al cinema, ma raccontano piuttosto il desiderio di affrontare una nuova fase della carriera, privilegiando storie corali e personaggi da condividere con altri interpreti, dopo decenni trascorsi come una delle protagoniste più amate di Hollywood.