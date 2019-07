Michelle Hunziker, il suo numero di cellulare pubblico per errore di sua figlia

Michelle Hunziker è disperata: il suo numero di cellulare è stato reso pubblico da sua figlia Aurora Ramazzotti, ormai affermata influencer su Instagram e Michelle si è ritrovata subissata da chiamate e messaggi.

Nell'era dei social possono capitare piccoli errori di distrazione dalle conseguenze davvero problematiche. Aurora Ramazzotti ha condiviso per sbaglio uno screenshot in cui si vedeva chiaramente il numero di telefono di sua madre Michelle Hunziker.

La ragazza ha ovviamente cancellato subito la story su Instagram, ma i fan non hanno perso tempo memorizzando subito il numero della showgirl e cominciando a tartassarla di telefonate e messaggi.

Per questo, entrambe hanno pubblicato degli accorati appelli per fermare questo caos. Michelle ha infatti pregato i fan di non chiamarla più: "Sto ricevendo 60 milioni di messaggi al secondo. Il telefono mi serve per chiamare mio marito ed essere in contatto con le mie figlie. Vi prego, vi voglio bene ma non chiamatemi."

Anche Aurora ha lasciato un messaggio ai suoi fan, chiedendo disperata scusandosi con la madre e pregando i suoi fan di fermare chiamate e messaggi: "Ho fatto un errore enorme: per favore, se volete bene a mia madre, non tartassatela di telefonate e messaggi, lasciatela in pace"

I fan lasceranno in pace la povera Michelle Hunziker? Difficile crederlo ma staremo a vedere.