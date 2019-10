Michael Mann dirigerà Ansel Elgort e Ken Watanabe nel pilot della serie HBO Max 'Tokyo Vice'

Michael Mann si prepara a dirigere il pilot della serie HBO Max Tokyo Vice, interpretata da Ansel Elgort e Ken Watanabe. Il regista potrebbe occuparsi anche di altri episodi dello show che produrrà insieme a J.T. Rogers, John Lesher, Emily Gerson Saines, Alan Poul, Elgort, Destin Daniel Cretton e allo stesso Ken Watanabe.

Una foto di Michael Mann

Tokyo Vice può contare su una sceneggiatura firmata dal commediografo J.T. Roger sullo sfondo dei veri racconti del giornalista Jake Adelstein, al seguito della Polizia Metropolitana di Tokyo e in seguito autore del memoir Tokyo Vice: An American Reporter On The Police Beat In Japan. Ansel Elgort avrà la parte dello scrittore e giornalista Jake Adelstein, che entra nel mondo della squadra di polizia chiamata Tokyo Vice, raccontando la sua discesa quotidiana nel mondo del crimine di Tokyo, dove nulla è ciò che sembra.

Le riprese di Tokyo Vice prenderanno il via a febbraio on location in Giappone. Michael Mann si trova attualmente in Giappone per occuparsi del casting e del location scouting.

Il regista ha all'attivo la produzione esecutiva di Le Mans '66 - La grande sfida, in uscita nei cinema italiani il 14 Novembre.