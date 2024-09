Michael Keaton su Tim Burton: "Se oggi Hollywood fa soldi con i cinecomic è grazie al suo Batman"

L'attore era presente alla cerimonia dedicata al regista per la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Micheal Keaton ha consegnato al suo collaboratore di lunga data Tim Burton la sua stella sulla Walk of Fame, sottolineando come negli ultimi anni Hollywood ha fatto un sacco di soldi con i film di supereroi, grazie a ciò che Burton ha iniziato con Batman del 1989, con Keaton nel ruolo principale. Il duo è poi tornato per il sequel Batman - Il ritorno nel 1992.

"Mi ha consegnato una sceneggiatura e mi ha detto: 'Dimmi cosa ne pensi'", ha raccontato Keaton a proposito della sua esperienza con Batman. "Questo dopo Beetlejuice. Dopo quella performance. Dopo quel tipo di film. Va dagli studios e dice: 'Voglio quell'uomo'. Non capirò mai perché a qualcuno interessava. Il clamore... avresti pensato che ci stessero invadendo. Era incredibile. La stampa era impazzita. Ma lui è rimasto al mio fianco. Apprezzerò sempre il coraggio che ci è voluto per sostenere quella decisione".

"Ciò che quel [film] ha generato... ci sono molte persone che stanno facendo un sacco di soldi con i loro film di supereroi grazie alla sua scelta e alla sua visione di ciò che quei film potevano essere, perché ha cambiato tutto", ha aggiunto Keaton.

Keaton e le polemiche per il suo casting in Batman

All'inizio di quest'anno, il candidato all'Oscar aveva già ricordato nel corso di un'intervista a GQ il caos scoppiato quando fu annunciato il suo ingaggio nei panni di Bruce Wayne alla fine degli anni '80. I fan dei fumetti inviarono circa 50.000 lettere alla Warner Bros. per lamentarsi della scelta.

"Il fatto che Tim abbia detto 'Quell'uomo, voglio quell'uomo'... Il fatto che alla gente importasse così tanto in un modo o nell'altro è ancora sconcertante. Ma è stata una mossa coraggiosa da parte sua", aveva dichiarato Keaton.

In un'intervista più recente, Keaton aveva detto che Burton "merita un enorme rispetto" per aver cambiato i blockbuster di Hollywood con Batman. E ha aggiunto: "Non posso dirlo con certezza, ma è molto probabile che non esisterebbe un Universo Marvel o un Universo DC senza Tim Burton". Burton e Keaton saranno in sala dal 5 settembre con Beetlejuice Beetlejuice, di cui potete leggere la recensione su queste pagine.