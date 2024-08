Beetlejuice Beetlejuice: Michael Keaton ha chiesto che Beetlejuice apparisse di meno durante il film

La star del film originale Beetlejuice, Michael Keaton, ha rivelato si essersi battuto per limitare il tempo sullo schermo del suo personaggio protagonista nel sequel di Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice.

Parlando con GQ, Keaton ha parlato del fatto che, nell'originale del 1988, il suo personaggio principale ha solo un totale di 17 minuti di tempo sullo schermo. Riguardo alla possibilità di mettere il suo personaggio al centro degli eventi soprannaturali di Beetlejuice Beetlejuice, Keaton ha dichiarato: "L'idea era: no, no, no, non puoi caricarlo di Beetlejuice, lo ucciderebbe", ha spiegato Keaton, "Penso che il personaggio di Beetlejuice non guidi la storia tanto quanto lo faceva nel primo. In questo film fa più parte della trama rispetto al primo in cui era proprio il protagonista".

Michael Keaton in una scena del film Beetlejuice - Spiritello porcello

Beetlejuice di Tim Burton, scritto da Michael McDowell e Warren Skaaren, ha come protagonista Keaton nel ruolo del demone titolare del film. Il cult si concentra sui Maitland, Adam e Barbara (interpretati da Alex Baldwin e Geena Davis), recentemente scomparsi, e sulla famiglia Deetz, composta da Charles, Delia e Lydia (interpretati da Jeffrey Jones, Catherine O'Hara e Winona Ryder) che si trasferisce nella loro casa.

I Maitland fanno tutto ciò che è in loro potere per costringere i Deetz ad abbandonare la loro casa, attraverso infestazioni elaborate e a volte ridicole. Quando i loro sforzi si rivelano inutili, chiedono l'aiuto di Beetlejuice, che offre i suoi servizi in cambio della mano della giovane Lydia.

Michael Keaton è affiancato da altri volti familiari

Per quanto riguarda il sequel, che vedrà O'Hara e Ryder riprendere i loro ruoli accanto a Keaton e a star come Jenna Ortega, Justin Theroux, Willem Dafoe e Monica Bellucci, la storia vedrà tre generazioni della famiglia Deetz riunirsi dopo una terribile e inaspettata tragedia.

Beetlejuice Beetlejuice: una scena del film

Come spiega la sinossi ufficiale del film, la casa dei Maitland/Deetz nella città immaginaria di Winter River è "ancora infestata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene gettata nel caos quando la figlia ribelle, Astrid, scopre un misterioso modellino della città in soffitta, aprendo accidentalmente un portale per l'Aldilà. Con i problemi che si stanno creando in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice, riportando il demone dispettoso a scatenare il suo marchio di caos".

Secondo le stime attuali, il sequel, Beetlejuice Beetlejuice, dovrebbe diventare uno dei maggiori incassi al botteghino, con i primi rapporti che parlano di cifre tra i 65 e gli 80 milioni di dollari nel weekend di apertura.