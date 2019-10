Michael Jackson: This is it, un box set in edizione limitata per il 10° anniversario

Per il 10° anniversario di This is it, il film documentario sul tour mai realizzato di Michael Jackson, arriva il cofanetto in edizione limitata.

This is it, il docu-film su Michael Jackson torna con un box set in edizione limitata per il 10° anniversario del film che ha raccontato le prove di quel tour che sarebbe dovuto partire il 13 luglio 2009 ma che non ha mai visto la luce per la morte, il 25 giugno dello stesso anno, del re del pop.

Arrivato nelle sale di tutto il mondo alla fine di ottobre del 2009, ora Michael Jackson's This is it si prepara a rivivere nel cofanetto - contenuto in una scatola con pannello luminoso a LED fonoassorbente - dalla tiratura limitatissima: appena 1000 copie da pre ordinare sullo store ufficiale dedicato a Michael Jackson, con arrivo a casa previsto intorno al 13 dicembre. Il prezzo di un simile oggetto da collezione? Ben 539,99 euro.

Cosa contiene il box set per i 10 anni di This is it? Anzitutto un biglietto lenticolare autentico del concerto 'This Is it at O2 Arena' del 24 luglio 2009, un libro da tavolo con copertina rigida composto da 60 pagine con fotografie in alta qualità a pagina intera, il 4LP stampato in vinile blu traslucido e il Blu-Ray del film sul tour di Michael Jackson che mai vide la luce in versione 3D.

Il cofanetto è tra i primi progetti su Jackson ad essere annunciati nell'anno del decimo anniversario della sua scomparsa dopo le accuse di abusi sessuali su minori portate avanti dal documentario di HBO Leaving Neverland.