Michael Jackson: il Museo dei Bambini di Indianapolis rimuove guanti e cappello del divo dalla collezione

Il museo dei bambini di Indianapolis ha rimosso i guanti e il cappello di guanti e il cappello di Michael Jackson dalla collezione in mostra dopo lo scandalo seguito all'uscita del documentario Leaving Neverland. Il film ricostruisce la relazione abusiva del divo del pop con due piccoli amici che, una volta cresciuti, hanno raccontato le molestie sessuali di cui state vittima nel corso di una lunga intervista.

Dopo che i produttori de I Simpson hanno deciso di rimuovere dalla rotazione televisiva l'episodio de I Simpson doppiato da Michael Jackson, il più grande museo dei bambini al mondo, sito a Indianapolis, ha deciso di togliere dal display alcuni oggetti di Michael Jackson, ma terrà le foto del Re del Pop in una mostra che onora un giovane malato di AIDS.

Il Museo dei Bambini di Indianapolis ha annunciato che rimuoverà il cappello e i guanti bianchi di Jackson, acquistati in un'asta, dalla mostra dedicata al Pop Americano e toglierà dalla mostra The Power of Children anche un poster autografato. La portavoce del Museo Leslie Olsen ha dichiarato: "Siamo sensibili al nostro pubblico. In un eccesso di cautela, e in risposta alle accuse di abusi sui minori emerse dal film HBO Leaving Neverland, abbiamo rimosso quegli oggetti mentre valutiamo la situazione con maggior attenzione."

Il Museo dei Bambini di Indianapolis ospita una mostra dedicata a Ryan White in cui viene ricreata la stanza da letto del bambini. Negli anni '80 white, originario Kokomo, Indiana, divenne famoso per aver contratto l'AIDS durante una cura del sangue in un'epoca in cui non si sapeva niente di questa malattia. Gli abitanti della Howard County in cui il bambino viveva, intimoriti dalla situazione, protestarono per evitare che Ryan facesse ritorno a scuola e in quell'occasione il bambino conobbe e divenne amico di Michael Jackson, che si recò a trovare il ragazzino e la sua famiglia.

Solo pochi giorni fa la figlia adottiva di Michael Jackson, Paris Jackson, avrebbe tentato il suicidio in seguito alle accuse piovute sul padre, ma la modella ha smentito la notizia via social. Domani anche il pubblico italiano potrà vivere il documentario Leaving Neverland su NOVE, qui trovate il nostro commento a Leaving Neverland.

