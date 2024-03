Michael Jackson: Kat Graham sarà Diana Ross nel biopic

Si allarga il cast del film biografico su Michael Jackson, Michael, diretto da Antoine Fuqua: sono stati annunciati gli ingressi di Larenz Tate nel ruolo del fondatore della Motown Records Berry Gordy e Kat Graham in quello della leggendaria Diana Ross.

Poiché il film racconterà l'ascesa di Jackson - prima come membro dei Jackson 5, poi come artista solista - l'etichetta discografica (Motown Records) avrà un ruolo importante nella storia. La star di Power Tate (che per coincidenza aveva interpretato il produttore di "Thriller" Quincy Jones in Ray del 2004) vestirà i panni dell'impresario della Motown Gordy, che ha ridefinito la musica americana lanciando artisti come i Jackson 5, Smokey Robinson & the Miracles, i Temptations, Marvin Gaye, Stevie Wonder, i Four Tops, Gladys Knight and the Pips e Diana Ross & the Supremes.

Come detto, Kat Graham interpreterà Ross, che, come cantante del gruppo Diana Ross & the Supremes, fu chiamata a presentare ufficialmente i Jackson 5 al mondo e fu di enorme ispirazione per tutta la vita di Michael Jackson.

Altri nuovi membri del cast del progetto di Lionsgate e Universal Pictures sono Jessica Sula ("Split") nel ruolo di La Toya Jackson, la sorella maggiore di Michael; Liv Symone ("Power Book III: Raising Kanan") nel ruolo di Gladys Knight; Kevin Shinick ("Robot Chicken") nel ruolo di Dick Clark; KeiLyn Durrel Jones ("The Other Two", "How to Die Alone") nel ruolo di Bill Bray, l'ex addetto alla sicurezza e amico fidato di Jackson.

Kendrick Sampson ("Insecure") sarà Quincy Jones, che incontrò Michael Jackson per la prima volta quando aveva solo 12 anni. La coppia avrebbe collaborato a tre degli album di maggior successo di Michael: "Off the Wall" del 1979, "Thriller" del 1982 e "Bad" del 1987.

Bad 25: Michael Jackson con Quincy Jones, sul set del video di Bad, in una scena del documentario

I volti principali

Michael, del regista Antoine Fuqua, è attualmente in fase di produzione e nelle ultime settimane ha aggiunto una serie di star. Jaafar Jackson, nipote di Jackson, farà il suo debutto sul grande schermo interpretando lo zio nel film, mentre Juliano Krue Valdi, 9 anni, ritrarrà il Re del Pop ai suoi esordi nei Jackson 5.

Colman Domingo e Nia Long interpreteranno i capifamiglia Joe e Katherine Jackson. Miles Teller interpreterà l'avvocato e consigliere di Jackson, John Branca. Otto attori interpreteranno i fratelli e le sorelle di Jackson in due periodi temporali, mentre Variety ha riportato in esclusiva che Laura Harrier interpreterà la pionieristica dirigente musicale Suzanne de Passe.

Michael Jackson, Antoine Fuqua sul film biografico: "Racconteremo i fatti, anche quelli negativi"

Il biopic affronterà le controversie?

L'ultima sinossi aggiornata del biopic menziona per la prima volta le "accuse" contro Jackson:

"Michael offrirà al pubblico un ritratto avvincente e onesto dell'uomo brillante ma complicato che è diventato noto in tutto il mondo come il Re del Pop. Questo film epico e cinematografico esaminerà i trionfi e le tragedie di Jackson, dal suo lato umano, alle sue lotte pubbliche e private, alle accuse dei media che lo seguivano 24 ore su 24, anche quando era all'apice della sua carriera artistica. Il film catturerà anche l'innegabile genio creativo di Michael, ricreando le sue performance più memorabili e iconiche. Come mai prima d'ora, il pubblico potrà dare uno sguardo dall'interno a uno degli artisti più influenti e all'avanguardia che il mondo abbia mai conosciuto".