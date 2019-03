Michael Jackson, la figlia Paris smentisce il tentato suicidio: "Bugie"

Paris Jackson, figlia di Michael Jackson ha smentito il tentato suicidio di cui aveva dato notizia il magazine TMZ, e lo ha fatto con pochi, rabbiosi tweet, attraverso i social.

Secondo le notizie diffuse negli ultimi minuti infatti, la figlia del Re del Pop aveva reagito drasticamente alle violente accuse rilanciate dal documentario Leaving Neverland, trasmesso da HBO nelle scorse settimane. In particolare, secondo TMZ, Paris Jackson era stata trasportata in ospedale dopo essersi tagliata le vene dei polsi, ma la figlia di Michael Jackson ha smentito categoricamente la notizia del tentativo di suicidio e ha risposto direttamente al magazine via Twitter.

fuck you you fucking liars — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 16 marzo 2019

Leaving Neverland racconta la storia di due bambini, James Safechuck, 10 anni, e Wade Robson, 7 anni, entrambi diventati amici di Michael Jackson, affascinati, come le rispettive famiglie, dalla fiabesca vita del cantante all'apice del successo planetario. Attraverso le interviste agli ormai trentenni Safechuck e Robson e ai loro familiari, il documentario svela gli abusi subiti negli anni, che hanno portato entrambi gli uomini a confrontarsi con i loro traumi a distanza di tempo, non solo come adulti ma anche come genitori.

Subito dopo la presentazione di Leaving Neverland a Sundance - e la successiva messa in onda su HBO - il documentario ha suscitato una reazione violenta da parte degli spettatori e dei fan di Michael Jackson, divisi ancora una volta tra colpevolisti e innocentisti. Stavolta però, la furia delle polemiche sul cantante ha scatenato reazioni ancora più forti che negli anni '90, quando Jackson fu accusato di abusi sui minori. Gli autori dei Simpson hanno eliminato l'episodio a cui prese parte Michael Jackson, e alcune stazioni radiofoniche hanno bandito le sue canzoni dalla programmazione. Per quanto riguarda Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson nei giorni scorsi aveva invitato l'opinione pubblica a "calmarsi" e ad evitare reazioni eccessive, senza però rilasciare dichiarazioni sul documentario per evitare conseguenze sul suo lavoro.

Il documentario su Michael Jackson- ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Leaving Neverland - arriva in Italia in esclusiva e in prima tv assoluta il 19 e il 20 marzo su Nove. Leaving Neverland ha registrato ottimi ascolti sia negli USA che in Inghilterra. Oltreoceano, con la messa in onda della prima parte, è risultato il terzo documentario più visto degli ultimi dieci anni su HBO raggiungendo 1.290.000 telespettatori.