Michael J. Fox non interpreta più ruoli con lunghi dialoghi a causa della perdita di memoria: "Non ci riesco"

Michael J. Fox ha deciso di non interpretare più ruoli con lunghi dialoghi a causa della perdita di memoria dovuta al morbo di Parkinson: 'Mi sento come DiCaprio in C'era una volta a... Hollywood'.

Michael J. Fox ha appena rivelato che vivere con il morbo di Parkinson, e con la perdita di memoria che ne deriva, ha influenzato il modo in cui sceglie quali saranno i suoi prossimi progetti per quanto concerne la sua carriera di attore: "Non riesco a ricordare cinque pagine di dialogo, proprio non ci riesco".

Durante un episodio del podcast Working It Out di Mike Birbiglia, J. Fox ha affermato di essere arrivato al punto in cui le sue capacità di memorizzare le battute stanno venendo meno, rivelando che questo influenza le scelte relative alla sua carriera. Michael ha ricordato una scena in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino in cui il personaggio di Leonardo DiCaprio si arrabbia con se stesso per aver dimenticato le sue battute.

La scena in questione ha colpito profondamente l'attore sessantenne: "DiCaprio stava girando una scena in cui il suo personaggio non riusciva a ricordare le sue battute. Dopo essere tornato nella sua roulotte ha iniziato ad urlare contro se stesso, era un vero pasticcio e ricordo di aver pensato: 'Non voglio sentirmi così.'"

Michael J. Fox ha concluso l'intervista dichiarando: "Ecco cosa ho capito guardando quella sequenza: non reciterò mai in un progetto con molte battute perché non posso farlo. Non c'è da domandarsi perché, è così e basta. Non riesco a ricordare cinque pagine di dialogo. Proprio non ci riesco. Non posso farlo. Quindi vado in spiaggia".