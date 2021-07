Michael Fassbender è in Italia: la foto in una pizzeria nella provincia di Lecco

Michael Fassbender è in Italia ed è stato 'avvistato' in una pizzeria di Merate, in provincia di Lecco, dove ha concesso gentilmente una foto ad un fan.

Michael Fassbender si trova in Italia e nelle scorse ore è stato fotografato mentre ritirava delle pizze in un locale di Merate, una località nella provincia di Lecco.

Con l'arrivo della stagione calda, cresce costantemente il numero di star internazionali che scelgono di trascorrere un periodo di vacanza in Italia. I meravigliosi luoghi del Bel Paese rappresentano da sempre una delle mete preferite delle celebrità che annualmente raggiungono le varie regioni della penisola, toccando località più gettonate ma anche quelle meno note. Nelle scorse ore, ad esempio, Michael Fassbender è stato immortalato mentre trascorreva una serata in pizzeria nella provincia di Lecco.

A testimoniare la visita dell'attore in Italia è stato uno scatto condiviso sul web dal dipendente di una pizzeria che, durante il suo turno di lavoro, ha visto entrare nel locale proprio la star di Macbeth e Shame. La fanpage di Fassbender ha quindi preso la foto e l'ha condivisa su Facebook. "Buongiorno! Michael Fassbender è arrivato in Italia e ieri ha mangiato la pizza da Farina Trentatre, che si trova a Merate, ed ha accettato di fare questo selfie con uno dei dipendenti del locale", si legge nel post, mentre il ragazzo che lavora nel locale ha scritto: "Lavorare da Farina Trentatre e trovare Magneto a prendere la pizza". Insomma, non capita tutti i giorni di lavorare in un locale di provincia e trovarsi di fronte a star hollywoodiane, per cui l'emozione è assolutamente comprensibile. La stessa emozione inaspettata che cinque anni fa hanno provato alcuni ragazzi che invece hanno beccato Maisie Williams in una pizzeria a San Bonifacio, in provincia di Verona. All'epoca, infatti, l'interprete di Arya Stark ne Il Trono di Spade aveva raggiunto l'Italia per godersi il Lago di Garda ed un tour nelle zone circostanti.

Ricordiamo che di recente sono stati avvistati in Italia anche altri attori e cantanti famosi. Orlando Bloom e Katy Perry si sono goduti alcuni giorni a Venezia, in compagnia della loro figlia di pochi mesi. Robert Downey Jr. ha trascorso un periodo di relax in Umbria, mentre Anthony Hopkins ha festeggiato il suo secondo Oscar godendosi il verde e la cucina della Toscana e del Lazio. Kevin Spacey è stato immortalato a Torino, dove ha girato il film di Franco Nero L'uomo che disegnò Dio. Gwyneth Paltrow è attualmente a Firenze con il marito Brad Falchuk, mentre Harry Styles ha toccato vari luoghi della Toscana, del Lazio e del Veneto.