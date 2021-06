Kevin Spacey è a Torino per le riprese del nuovo film di Franco Nero (FOTO)

Kevin Spacey si trova attualmente a Torino per le riprese de L'uomo che disegnò Dio, il nuovo film di Franco Nero che segna il ritorno dell'attore sulle scene dopo le accuse di molestie ricevute negli ultimi anni.

La scorsa settimana è stato annunciato il ritorno di Kevin Spacey alla recitazione, dopo diversi anni di buio dovuti allo scandalo molestie che lo ha travolto nel 2017. L'attore di American Beauty farà infatti parte de L'uomo che disegnò Dio, il nuovo film di Franco Nero che a ABC News ha dichiarato: "Sono molto felice che Kevin abbia accettato di partecipare al mio film. Lo considero un grande attore e non vedo l'ora di cominciare". Un ritorno importante che ha provocato diverse polemiche e che continuerà sicuramente a far discutere, nonostante non ci siano mai state condanne a carico della star hollywoodiana. Il New York Times, ad esempio, ha definito "piuttosto comune il rifugio europeo per registi e attori accusati di molestie sessuali, come fu in passato per Roman Polanski e Woody Allen". In ogni caso, la produzione del lungometraggio procede e nelle scorse ore Kevin Spacey è arrivato in Italia per le riprese che toccheranno diverse zone di Torino, come la Galleria Umberto I, via Conte Verde, Via San Francesco da Paola e via Des Ambrois. Spacey ha già approfittato del tempo trascorso in Italia per visitare il Museo del Cinema e passeggiare per il capoluogo piemontese, passando anche per piazza Bodoni e piazza San Carlo. Il protagonista di House of Cards ha anche optato per una cena nella pizzeria Bricks, insieme alla sua troupe.

Prodotto da Louis Nero e diretto da Franco Nero, il film sarà anche interpretato dalla star del western all'italiana, il quale porterà sullo schermo un anziano signore non vedente, capace di ritrarre chiunque semplicemente udendone la voce. Di seguito, la sinossi de L'uomo che disegnò Dio: "L'ascesa e la caduta di un artista cieco che ha il dono straordinario di realizzare dei ritratti fedelissimi solo ascoltando le voci umane, e del suo diventare una stella della tv spazzatura. Una fiaba sul bisogno di riscoprire il potere miracoloso della dignità, in un mondo in cui il rumore dei media ha risolto il problema dell'imperfezione, semplicemente rimuovendo il problema". Il soggetto del film, ispirato a una storia vera, è di Eugenio Masciari e la sceneggiatura è firmata da Franco Nero insieme allo stesso Masciari e Lorenzo De Luca.

Nel cast, oltre al premio Oscar Spacey, ci sono Robert Davi, Stefania Rocca, Massimo Ranieri, Simona Nasi, Diana DeII'Erba, Diego Casale, Andrea Cocco, Vittorio Boscolo, Sofia Nistratova, Isabel Ciammaglichella e Wehazit Efrem Abrham.