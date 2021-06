Robert Downey Jr. è in Italia: "Ciao from the lovely Umbria"

Robert Downey Jr. è stato protagonista di una live dall'Italia che si è tenuta attraverso Twitter con la fondazione FootPrint Coalition, che coglie le opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico per prendere parte alla difesa del pianeta. Un colpo di scena ha rivelato che l'attore si trova nel nostro Paese e, più precisamente, in Umbria.

Al termine della live di Robert Downey Jr. con la fondazione FootPrint Coalition, il celebre protagonista di Iron Man ha rivelato di trovarsi in Italia e ha salutato così i suoi fan: "Ciao, buonanotte from the lovely Umbria". Queste poche parole hanno mandato in delirio i numerosi seguaci dell'attore americano, che hanno immediatamente iniziato la caccia nei suoi confronti. D'altronde, Tony Stark non è un uomo così comune!

Al momento non emergono dettagli sul motivo per cui Robert Downey Jr. si trovi in Italia. La sua permanenza potrebbe avere scopo ricreativo o essere legata ad esigenze lavorative. Questa settimana, Netflix ha distribuito Sweet Tooth, serie prodotta da Downey Jr. e tratta dai fumetti di Jeff Lemire.

Robert Downey Jr., però, non è l'unico divo di Hollywood a trovarsi in Italia in questo momento. Pochi giorni fa, infatti, una foto ha rivelato la presenza di Kevin Spacey a Torino, giunto in città per le riprese de L'uomo che disegnò Dio, il nuovo film diretto da Franco Nero e interpretato dall'attore Premio Oscar.