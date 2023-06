Michael Fassbender esce di strada alla 24 Ore di Le Mans sulla sua Porche 911, l'attore illeso

Nessuna conseguenza per l'incidente che ha segnato la fine prematura della 24 Ore di Le Mans per l'attore 24 Ore di Le Mans.

Il brutto incidente che ha visto coinvolto Michael Fassbender durante la 24 Ore di Le Mans per fortuna non ha avuto conseguenze. Dopo essersi schiantato con la sua Porche 911 nel corso della storica gara, che disputava per la seconda volta, l'attore sarebbe rimasto illeso.

Fassbender avrebbe perso il controllo della Porsche 911 che stava guidando ieri durante la 24 Ore di Le Mans Secondo i media locali l'attore è rimasto illeso ed ed è stato in grado di riportare la vettura ai box prima dell'annuncio del ritiro ufficiale, come ha riferito Eurosport.

L'incidente

Il due volte candidato all'Oscar stava correndo come parte del team tedesco Proton Competition e gli mancavano circa 15 minuti alla fine del suo slot di sei ore prima di sbattere contro una barricata protettiva all'altezza della Curva Porche.

Dopo l'incidente, Proton Competition ha twittato: "Abbiamo finito! L'auto #911 non corre più la 24 di Le Mans.... Fassbender ha perso il controllo della vettura ed è andato contro la barriera senza alcuna possibilità di riparare il danno... Le Mans non è stata gentile con noi quest'anno!"

La passione di Michael Fassbender per la velocità

Questa è la seconda partecipazione di Michael Fassbender alla 24 Ore di Le Mans. L'attore aveva debuttato lo scorso anno, sempre con Proton. Nel 2021 ha conquistato il suo primo podio, arrivando secondo a Portimão, e nel 2022 ha ottenuto un terzo posto a Le Castellet. Prima della sua prima 24 Ore di Le Mans, ha detto a Top Gear: "Non diventerò mai un pilota professionista, ma ne sono super appassionato, significa molto per me. E voglio raggiungere il mio pieno potenziale".

Altri attori che hanno partecipato alla gara di Le Mans in passato sono Paul Newman e Patrick Dempsey.

Ecco il video dell'incidente pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Le Mans. La gara si è conclusa con una storica vittoria della Ferrari dopo 50 anni di assenza.