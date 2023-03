Alicia Vikander e Michael Fassbender reciteranno di nuovo insieme nel film Hope

Michael Fassbender e Alicia Vikander reciteranno di nuovo insieme in occasione del filom Hope, il nuovo film del regista coreano Na Hong-Jin.

Il progetto, girato in inglese e coreano, dovrebbe entrare nella fase delle riprese tra qualche mese.

La storia di Hope avrà al centro gli abitanti di Hopo Port, dove viene compiuta una misteriosa scoperta ai confini della città. Gli abitanti si trovano così alle prese con una lotta per la sopravvivenza contro qualcosa che non avevano mai affrontato.

Venezia 2016: Michel Fassbender con Alicia vikander sul red carpet di La luce sugli oceani

Alicia Vikander e Michael Fassbender reciteranno in inglese e hanno deciso, secondo il sito Deadline, di partecipare al progetto dopo aver visto e apprezzato The Wailing, uscito nelle sale nel 2016. La coppia, dentro e fuori dal set, ha già recitato insieme in occasione di La luce sugli oceani.

Il regista ha dichiarato: "Alle volte la buona volontà di una persona può portare a una catastrofe non voluta semplicemente a causa delle differenze esistenti nelle prospettive. La mia speranza per questo film è di catturare cinematograficamente quel fenomeno in un modo non ancora visto".