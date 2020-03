Michael Caine: "La trilogia di Batman? Una delle cose migliori che abbia fatto nella vita"

Michael Caine ha dichiarato che la trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan è stata una delle esperienze migliori della sua lunga carriera. L'attore ha avuto modo di sottolineare l'importanza dei lungometraggi tratti dai fumetti della DC in occasione di una recente intervista.

La star domani festeggerà il suo ottantasettesimo compleanno e, rispondendo alle domande di The Hindu, ha ricordato il suo primo incontro con Christopher Nolan: "Si è presentato alla porta della mia casa di campagna con uno script. Lo potevo vedere attraverso il vetro, ma non riuscivo a riconoscerlo. Il momento in cui si è presentato, sapevo esattamente chi era perché ero un grande fan dei suoi tre piccoli film".

Michael Caine ha aggiunto che era particolarmente sorpreso quando il regista gli ha chiesto di interpretare Alfred nella sua trilogia: "Gli ho detto 'Sono troppo vecchio per Batman. Vuoi che interpreti il maggiordomo? Come saranno i miei dialoghi? Vorrebbe qualcosa da bere o un po' più di crema?'". Nolan l'ha però rassicurando sottolineando che aveva ideato Alfred come una figura paterna per Bruce Wayne, approccio che l'ha convinto ad accettare la parte: "Quindi ho girato il film ed è stata una delle cose più grandiose che io abbia mai fatto nella mia vita".

Caine ha collaborato con il filmmaker anche in occasione di Tenet: "Nolan vuole mantenere il segreto e non mi lasciava avere lo script. Tutto quello che ho avuto è stato un giorno di lavoro e le mie pagine. Ho girato la mia parte e ho avuto solo delle scene con John David. Da allora non ho più saputo nulla".