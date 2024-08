Michael Bay: svelata la data di uscita della sua docuserie sul serial killer più terrificante della storia

Il primo progetto di Michael Bay con Investigation Discovery, la docuserie in cinque episodi Born Evil: The Serial Killer and the Savior, debutterà il giorno del Labor Day e andrà in onda per tre sere sulla rete.

Il programma, che rappresenta la prima docuserie in assoluto di Bay, segue la storia del serial killer Hadden Clark, descritto come uno "psicopatico mercuriale", e dei casi irrisolti a lui collegati. C'è poi il suo rapporto con un compagno di cella, al quale ha confessato i suoi crimini perché pensava che l'assassino condannato fosse Gesù.

I dettagli sulla serie

In onda il 2 settembre alle 21.00 su ID, "Born Evil: The Serial Killer and the Savior analizza i meccanismi interni della volubile e disfunzionale famiglia Clark, il percorso di depravazione di Hadden e le scioccanti confessioni fatte al suo compagno di cella che hanno spinto gli investigatori a cercare di risolvere i casi irrisolti a lui presumibilmente collegati".

La docuserie presenta conversazioni private e registrate con Clark, condotte da Bay, e analizza l'infanzia traumatica dell'assassino, la sua storia familiare violenta e i casi irrisolti legati alle sue confessioni in carcere. Le interviste con altri personaggi chiave includono il fratello di Hadden Clark, Geoff Clark, e l'ex compagno di cella di Hadden Clark, Jack Truitt (foto sopra, con Bay), che Clark credeva essere Gesù.

Born Evil si baserà anche sui diari personali di Hadden Clark e sulle illustrazioni che descrivono i suoi crimini, oltre che su interviste alle forze dell'ordine e ai cari delle vittime. La docuserie è solo l'ultima di alcune interessanti scelte di carriera per Bay, che di recente ha fatto scalpore per aver rivelato di voler realizzare un adattamento del fenomeno "Skibidi Toilet". La serie, metterà a nudo una terrificante e poco conosciuta storia di cronaca nera.