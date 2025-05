Michael Bay farà un film da un celebre meme, ecco di quale si tratta

Il regista di Armageddon e della saga di Transformers lavorerà ad un lungometraggio tratto da un meme famosissimo in tutto il mondo.

Dopo quattro anni di sostanziale silenzio, Michael Bay ha convinto uno studio importante ad approvare il progetto di un film dedicato... ad un meme. Bay è riuscito in una missione impossibile.

Ha avuto l'approvazione per lavorare al film Skibidi Toilet, prodotto da Invisible Narratives, basato sulla serie di video virali del 2023 che confusero e divertirono il pubblico di tutto il mondo.

Il meme del 2023 al quale è ispirato il film di Michael Bay

Skibidi Toilet nacque come video YouTube di Alexey Gerasimov, in cui una testa spunta da un water e inizia a cantare, scatenando un vero e proprio boom mediatico.

Michael Bay sul set di Transformers

La clip fu l'inizio di una serie di video bizzarri che raccontano uno scontro tra WC e cyborg, con tanto di esplosioni, pane per i denti di un regista del calibro di Michael Bay, che con le esplosioni ha costruito un'intera redditizia carriera. La serie di video meme ha conquistato oltre 35 miliardi di visualizzazioni e 110 milioni di iscritti.

Michael Bay alla regia di un film tratto da un meme che ha fatto impazzire la Generazione Alpha

Celebre per aver fatto esplodere qualsiasi cosa sullo schermo, Michael Bay è il regista ideale per un progetto di questo tipo e non ha esitato a chiamare il suo team di fiducia.

Il production designer Jeffrey Beecroft e il supervisore VFX Rob Legato lavoreranno con Bay al progetto quindi lo spettacolo visivo quantomeno è assicurato. L'ultimo film di Bay risale al 2021, intitolato Ambulance, con protagonista Jake Gyllenhaal.

Jake Gyllenhaal in una scena di Ambulance

Nonostante siano diversi i progetti in cantiere per Michael Bay, il regista ha deciso di virare decisamente su Skibidi Toilet, che si preannuncia come uno dei film più assurdi della sua carriera.