Sydney Sweeney produttrice del live action OutRun, diretto da Michel Bay

La star di The White Lotus e Tutti tranne te produrrà l'adattamento cinematografico del celebre videogame, che verrà finanziato da Universal.

OutRun, famoso videogioco arcade targato Sega uscito nel 1986, sarà il prossimo titolo del settore ad essere adattato per il grande schermo grazie A Universal Pictures.

Alla regia del film un habitué del cinema action, Michael Bay, mentre Sydney Sweeney sarà la co-produttrice e figurerà insieme ad altri nomi importanti come Brad Fuller e lo stesso Bay con la loro Platinum Dunes. Shuji Utsumi supervisionerà il progetto per conto di Sega.

Il successo del videogame OutRun dalla fine degli anni '80 in poi

Nato negli anni '80, il franchise rappresenta una delle più importanti hit arcade di Sega, rivoluzionando il genere dei videogame di guida, contribuendo anche alla nascita di un sottogenere musicale con lo stesso titolo.

Sydney Sweeney in una scena di Euphoria

Tra le saghe simbolo di Sega, OutRun è diventato un cult tra gli appassionati, conquistando i gamer ormai da quasi quarant'anni e ora tenterà l'avventura sul grande schermo.

Il filone degli adattamenti di videogiochi al cinema e il ritorno di Michael Bay

OutRun si unirà alla lista sempre più lunga di adattamenti videoludici Universal, dopo il clamoroso successo di Super Mario - Il film e Five Nights at Freddy's, con incassi da 1,4 miliardi e 290 milioni di dollari al box-office.

Regista e produttore, Michael Bay è reduce dalla produzione dell'ultimo capitolo della saga di Transformers, uscito nel 2024, dal titolo Transformers One. Alla regia, Bay manca dal 2022, quando uscì Ambulance con protagonista Jake Gyllenhaal.

Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II in una scena di Ambulance

Famoso per i suoi film ricchi di esplosioni e scene ad alto tasso adrenalinico, Bay ha diretto titoli famosi come Bad Boys, Armageddon, Pearl Harbor, The Island e parecchi capitolo della saga di Transformers, a partire dal primo del 2007, con protagonista Shia LaBeouf.