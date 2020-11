Michael B. Jordan eletto uomo più sexy del 2020

È Michael B. Jordan l'uomo più sexy del 2020 per la rivista People: l'attore di Creed e Black Panther è l'ultimo nome ad aggiungersi alla folta schiera di celebrità che hanno detenuto il titolo.

È quel periodo dell'anno in cui si iniziano a tirare le somme e fare classifiche su classifiche. Tra queste, una delle più attese è sicuramente quella che figura le star più attraenti in circolazione, e per il 2020 il titolo di uomo più sexy è andato a - rullo di tamburi - Michael B. Jordan.

Creed - Nato per combattere: Michael B. Jordan in una scena del film

Ogni anno il magazine People si prefigge l'obiettivo di leggere la celebrità maschile e femminile che potrà vantarsi di tale riconoscimento, e per questo 2020 si tratta del 33enne attore di Creed e Black Panther. "È davvero forte" commenta Jordan ai microfoni del sito "Sapete, tutti ci scherzavano su, dicendo 'Mike, probabilmente questa è l'unica cosa che non ti toccherà mai'. Ma è bel club del quale far parte".

Tra i precedenti detentori del titolo, dopotutto, abbiamo anche Idris Elba, Dwayne "The Rock" Johnson, Chris Hemsworth, David Beckham, Adam Levine, Blake Shelton, Brad Pitt, Hugh Jackman e tanti altri (è davvero un nutrito gruppetto con tutte le vostre celebrità preferite). "Le donne della mia famiglia sono piuttosto orgogliose di questo riconoscimento" conclude l'attore.

Michael B. Jordan, tuttavia, non ha solo un aspetto più che piacevole dalla sua: oltre ad avere talento recitativo da vendere, come abbiamo potuto ormai appurare pellicola dopo pellicola (o serie tv), il ragazzo è anche il fondatore di una società di produzione - la Outlier Society Productions - che mira a favorire la diversità nel mondo dello spettacolo, ed è un attivo sostenitore del movimento Black Lives Matter. A inizio anno, poi, è stato anche inserito nella classifica del Time delle 100 persone più influenti al mondo.