Michael B. Jordan celebra la carriera di Angela Bassett dopo la sconfitta agli Oscar 2023

Angela Bassett non ha conquistato l'Oscar 2023 e Michael B. Jordan, che ha recitato con lei in Black Panther, ha voluto celebrarne la carriera su Twitter.

Angela Bassett non ha conquistato l'Oscar 2023 come Miglior Attrice Non Protagonista e Michael B. Jordan ha voluto renderle omaggio sui social.

L'attore, che ha recitato accanto a lei nei film di Black Panther, ha così espresso ancora una volta tutta la sua ammirazione nei confronti della collega.

Il post condiviso su Twitter da Michael B. Jordan mostra un artwork realizzato dall'artista IV. (Ivourth). L'immagine ritrae Angela Bassett nelle sue interpretazioni più memorabili.

L'attrice, commentando la sua nomination agli Oscar, aveva raccontato: "Quello che mi ha attirata verso ognuna delle donne che ho interpretato nel corso della mia carriera è la loro forza, compassione, resilienza e potere. La regina Ramonda di Black Panther: Wakanda Forever è un personaggio che ha toccato il mio spirito perché è una madre e una leader che deve occuparsi della sua nazione in lutto e al tempo stesso della sua famiglia che sta soffrendo".

Angela aveva aggiunto: "Ramonda è una lettera d'amore che riflette e riconosce quello che noi donne facciamo tutti i giorni".