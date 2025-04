Miami Vice: Joseph Kosinski alla regia del reboot con Dan Gilroy alla sceneggiatura?

Joseph Kosinski sarebbe in trattative per dirigere un nuovo film di Miami Vice per Universal, con Dan Gilroy che potrebbe affiancarlo alla sceneggiatura.

La notizia è circolata online grazie all'insider Daniel Richtman e si attendono ulteriori conferme sull'argomento. Kosinski sarà al cinema con il suo nuovo film F1, con protagonista Brad Pitt.

L'adattamento di Miami Vice al cinema dopo il flop di Michael Mann

Nel 2006, Michael Mann aveva tentato già di adattare Miami Vice al cinema, scegliendo Jamie Foxx e Colin Farrell come protagonisti. All'epoca, fu stroncato dalla critica nonostante sia stato rivalutato dai fan più affezionati del regista.

Jamie Foxx e Colin Farrell in una scena di Miami Vice

Sul progetto che dovrebbe coinvolgere Joseph Kosinski non ci sono molte informazioni. Potrebbe trattarsi di un reboot oppure di un sequel con Foxx e Farrell di ritorno nei rispettivi ruoli di Tubbs e Crockett. Difficile che si concretizzi quest'ultima opzione, visto che il film di Mann fu un flop commerciale da soli 66 milioni di dollari d'incasso.

Il ritorno di Joseph Kosinski con Brad Pitt in F1 e i nuovi progetti

Joseph Kosinski tornerà in estate con F1, le cui riprese si sono svolte anche in diversi circuiti di Formula Uno proprio nei weekend dei Gran Premi. Brad Pitt, grande appassionato di F1, sarà il protagonista dell'opera nei panni dell'ex campione americano Sonny Hayes.

Brad Pitt sul set di F1

Il regista è impegnato anche nella lavorazione di un thriller ancora senza titolo per Apple. Tra i film più famosi diretti da Joseph Kosinski spiccano Top Gun: Maverick, Oblivion, Tron: Legacy e Only the Brave.

La serie Miami Vice venne prodotta dal 1984 al 1989 con protagonisti Don Johnson nei panni di Sonny Crockett e Philip Michael Thomas nei panni di Rico Tubbs, e fu una delle serie di maggior successo degli anni '80, diventando un vero e proprio cult per i fan.