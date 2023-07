Formula 1, ecco la vettura che Brad Pitt guiderà nel film di Joseph Kosinski

L'account ufficiale della F1 ha condiviso le immagini della vettura che Brad Pitt guiderà nel corso delle riprese del film, attualmente senza titolo, diretto da Joseph Kosinski.

Il film, che vede tra i protagonisti anche la star di Snowfall, Damson Idris, è ambientato nel mondo delle corse di Formula 1. Pitt interpreta un ex pilota di F1 che torna a correre per la squadra fittizia APXGP, una squadra di medio livello, per fare da mentore al personaggio di Idris.

Il film è prodotto in collaborazione con la F1 e sarà girato nei weekend di gara dei Gran Premi, con le prime riprese programmate per questo weekend durante il Gran Premio di Silverstone, in Inghilterra. Il progetto vuole sfruttare l'attuale popolarità delle corse di F1, dopo il successo della docuserie Netflix Drive to Survive.

Il film segna la reunion del team creativo di Top Gun: Maverick, con il regista Joseph Kosinski che collabora nuovamente con lo sceneggiatore Ehren Kruger e il produttore Jerry Bruckheimer. Il cast comprende anche Tobias Menzies (Outlander, The Crown) e la candidata all'Oscar Kerry Condon (Gli spiriti dell'Isola).

Alla produzione c'è anche la Jerry Bruckheimer Films, la Plan B Entertainment di Pitt e la Dawn Apollo Films del sette volte campione di F1 Sir Lewis Hamilton.

Il film sulla F1 segna la seconda collaborazione con Apple TV per Pitt: l'attore premio Oscar è infatti anche protagonista del prossimo thriller Wolves di Jon Watts, accanto a George Clooney e Amy Ryan.