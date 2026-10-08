Mia Goth divorzia da Shia LaBeouf e non ha nessuna intenzione di affidargli la figlia

Mia Goth ha chiesto l'affidamento legale e fisico esclusivo della figlia nell'ambito della richiesta di divorzio da Shia LaBeouf, dopo aver citato "differenze inconciliabili" come motivo della rottura.

Mia Goth e Shia LaBeouf sono ufficialmente diretti verso il divorzio e la questione dell'affidamento della figlia è già al centro degli atti depositati dall'attrice. Secondo i documenti giudiziari ottenuti da Entertainment Weekly, Goth ha chiesto di ottenere l'affidamento legale e fisico esclusivo della bambina, lasciando a LaBeouf la possibilità di avere diritto alle visite.

Mia Goth vive con la figlia dopo la separazione

La richiesta è contenuta nella documentazione relativa alla procedura di divorzio, resa pubblica mercoledì. Goth ha indicato il 28 luglio 2025 come data ufficiale della separazione e ha motivato la decisione con "differenze inconciliabili". I rappresentanti dei due attori non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.

Shia LaBeouf sul red carpet

Gli stessi documenti indicano che la figlia Isabel, nata nel 2022, vive con la madre dalla data della separazione. La richiesta di affidamento esclusivo riguarda sia le decisioni legali relative alla bambina sia la sua custodia fisica.

La notizia arriva dopo mesi di indiscrezioni sulla fine della relazione. Secondo quanto riferito da People all'inizio dell'anno, Goth avrebbe incoraggiato LaBeouf a lasciare la casa. L'attore si sarebbe successivamente trasferito da Los Angeles a New Orleans. Una fonte citata dalla testata aveva comunque sottolineato che "ama sua figlia e rimane in contatto" con lei.

Il rapporto tra Goth e LaBeouf è stato caratterizzato da numerosi riavvicinamenti e separazioni. I due si erano conosciuti nel 2012 sul set di Nymphomaniac di Lars von Trier e si erano sposati nel 2016. Nel 2018 avevano avviato una prima procedura di divorzio, salvo poi riavvicinarsi alcuni anni più tardi.

Una relazione lunga e tormentata

Nel 2020 Goth e Shia LaBeouf erano tornati a mostrarsi insieme e con le fedi nuziali, mentre nel 2022 avevano accolto la loro prima figlia. Nel frattempo, LaBeouf aveva avuto una relazione con la musicista FKA Twigs, che nel 2020 lo aveva citato in giudizio accusandolo di violenza sessuale, aggressione e sofferenza emotiva. La controversia è stata successivamente risolta con un accordo extragiudiziale.

Una scena con un giovane Shia LaBeouf

La nuova separazione della coppia è emersa pubblicamente all'inizio del 2026, dopo un periodo particolarmente difficile per LaBeouf. A febbraio l'attore era stato arrestato a New Orleans e aveva successivamente ammesso la propria responsabilità per tre accuse di aggressione di lieve entità. Ha ricevuto due anni di libertà vigilata e una condanna a sei mesi sospesa.

Poco dopo, una fonte aveva descritto a People la relazione tra Goth e Shia LaBeouf come "sempre stata complicata", aggiungendo che i due "non andavano d'accordo e avevano molti problemi l'anno scorso".

La richiesta di affidamento arriva ora insieme alla formalizzazione del divorzio e segue di pochi giorni la conclusione della controversia legale tra LaBeouf e FKA Twigs. Per il momento, gli atti depositati da Goth rappresentano l'elemento concreto che definisce il nuovo assetto familiare: la figlia vive con la madre e Goth chiede che sia lei ad avere l'affidamento esclusivo, mentre a LaBeouf verrebbe riconosciuto un diritto di visita.