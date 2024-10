FKA Twigs accusa Shia LaBeouf di manipolare il sistema giudiziario per ritardare il processo per abusi

La cantante ha puntato il dito contro l'ex fidanzato, che avrebbe spinto per posticipare l'inizio della causa in tribunale.

FKA twigs ha accusato il suo ex fidanzato Shia LaBeouf di prendere tempo e di eludere i suoi obblighi legali rispetto al caso di violenza sessuale che lo coinvolge. La cantante britannica aveva citato in giudizio l'attore.

LaBeouf è stato accusato di violenza sessuale, aggressione e inflizione di stress emotivo nel 2020 e il 18 ottobre la cantante ha depositato in tribunale i documenti in cui lo accusa di evitare intenzionalmente i suoi avvocati che si preparano al processo.

Il team legale di FKA twigs ha dichiarato a People:"Come affermato nei nostri documenti, Shia LaBeouf non solo ha maltrattato la nostra cliente ma continua ad abusare del processo di scoperta delle prove in questa causa. Cos'ha da nascondere? Stiamo chiedendo l'intervento del tribunale per fermare queste sciocchezze".

Nei documenti si sostiene che FKA twigs, il cui vero nome è Tahliah Barnett, ha fornito numerosi documenti rilevanti e risposte scritte sostanziali. Tuttavia, le risposte di LaBeouf alle richieste di prove scritte sono state 'incredibilmente evasive e non pertinenti, il che ha portato alla produzione di sole nove pagine di documenti'.

Secondo i legali della cantante, Shia LaBeouf avrebbe fatto sapere di non essere più in possesso dei documenti pertinenti o dei dispositivi elettronici richiesti. Inoltre, si è reso improvvisamente non disponibile prima di una sua audizione dello scorso 11 ottobre. L'attore avrebbe anche disatteso un accordo preso in precedenza con FKA twigs in cui lui avrebbe fatto prima di lei la deposizione.

L'avvocato di LaBeouf, Shawn Holley, ha spiegato:"Questa disputa riguarda solo la questione di chi debba deporre per primo, e nient'altro. Il tentativo dei legali della signora Barnett di trasformare una questione molto semplice in qualcosa di sinistro è sfortunato". La deposizione è stata riprogrammata in data 25 ottobre.

Shia LaBeouf e FKA twigs si conobbero sul set del suo film Honey Boy, e furono protagonisti di una relazione tra il 2018 e il 2019. Nel dicembre 2020, la cantante ha accusato l'ex fidanzato di abusi fisici, sessuali ed emotivi.