“I gay mi fanno paura”: le parole di Shia LaBeouf prima del nuovo arresto

Nelle scorse settimane, Shia LaBeouf è stato arrestato per alcuni comportamenti inappropriati in pubblico nel corso delle celebrazioni del Mardi Gras e nei giorni immediatamente precedenti aveva rilasciato un'intervista altrettanto controversa.

Il giudice di New Orleans ha ordinato a LaBeouf di tornare in clinica di riabilitazione giovedì scorso, anche se l'attore continua a dichiarare di non aver alcun problema con l'alcol.

In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon: un primo piano di Shia LaBeouf

Le parole scioccanti di Shia LaBeouf

"Penso di avere un problema diverso, e ho intenzione di affrontarlo. Credo di avere un complesso di inferiorità", ha dichiarato la star nel corso di una recente intervista concessa a Andrew Callaghan di Channel 5.

"Penso che sia qualcosa che ha più a che fare con la rabbia e l'ego che con il mio alcolismo", ha continuato, "ma è lì che mi trovo ora nel mio percorso, e sto cercando di affrontarlo. Lo capirò".

In uno dei momenti più bizzarri del suo scambio con Callaghan, LaBeouf ha spiegato che il suo recente alterco era stato causato da tre uomini gay che gli avevano toccato la gamba. "Sarò onesto con te, le persone gay di grossa stazza mi fanno paura", ha detto. "Se sono lì da solo e tre ragazzi gay mi stanno accanto e mi toccano la gamba, mi spavento. Mi dispiace se questo è omofobo. Allora lo sono".

American Honey: Shia LaBeouf durante il photocall a Canes 2016

I motivi dell'arresto dell'attore a New Orleans

Da quando è stata pubblicata l'intervista, l'attore è stato nuovamente arrestato a New Orleans. LaBeouf è stato arrestato sabato dopo essere stato accusato di un ulteriore reato minore di aggressione semplice.

Il suo avvocato, Sarah Chervinsky, ha confermato che si è costituito dopo che la polizia ha emesso un nuovo mandato venerdì. In una dichiarazione, ha affermato: "Nessuna persona normale sarebbe tenuta a versare oltre 100.000 dollari di cauzione e ad essere incarcerata due volte per un unico reato minore".

"Così come non merita un trattamento preferenziale, il signor LaBeouf non merita nemmeno di essere trattato più severamente dalla polizia e dai tribunali solo perché è un personaggio pubblico".

Harrison Ford e Shia Labeouf in una scena del film Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo (2008)

La carriera in declino di Shia LaBeouf

Il declino della carriera dell'attore è stato il risultato di una combinazione di scelte professionali controverse e vicende personali molto esposte mediaticamente. Dopo il successo mainstream grazie alla saga di Transformers e la collaborazione con Steven Spielberg in Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, LaBeouf ha progressivamente preso le distanze da Hollywood.

Parallelamente, una serie di arresti per comportamento molesto e problemi legati all'abuso di alcol hanno iniziato a offuscarne l'immagine pubblica. Il colpo più duro è arrivato nel 2020, quando l'ex compagna FKA twigs lo ha denunciato per presunti abusi fisici e psicologici, accuse che hanno avuto un forte impatto sull'industria e sulla percezione pubblica dell'attore. In seguito alle controversie, LaBeouf è stato estromesso o si è ritirato da diversi progetti di alto profilo, entrando in una fase di sostanziale isolamento professionale