Shia LaBeouf arrestato a New Orleans, i testimoni: “Stava terrorizzando la città”

Shia LaBeouf ha scelto il Carnevale di New Orleans per interrompere la dichiarata sobrietà, che aveva raggiunto dopo anni di ricadute e mea culpa, per darsi alla pazza gioia. La settimana di eccessi culminata nel tradizionale Mardi Gras si è conclusa con una rissa fuori da un bar e con l'arresto dell'attore, come riporta TMZ.

Shia LaBeouf in una scena di In viaggio verso un sogno

Perché Shia LaBeouf è stato arrestato durante il Mardi Gras

Secondo l'Hollywood Reporter LaBeouf sarebbe stato accompagnato fuori dal Ms Mae's, locale del Quartiere Francese aperto 24 ore su 24, dal personale del locale dopo essersi presentato senza maglietta né contanti. L'attore, in evidente stato di ebrezza, non era solo ed era piuttosto aggressivo. LaBeouf è arrivato proprio mentre la parata Bacchus sfilava lungo St. Charles Avenue, con il pubblico intento a guardare la sfilata ai lati della strada.

In un video diffuso da TMZ Shia LaBeouf appare a torso nudo, coi tatuaggi in vista, intento a discutere rabbiosamente con un gruppo di persone fuori dal locale. Un testimone oculare ha riferito di averlo visto accompagnato fuori dalla sicurezza per qualche motivo, ma la discussione è degenerata in una rissa. La star si è allontanata lungo il marciapiede, ma poi è tornato davanti al bar, dove i paramedici intervenuti lo hanno soccorso e portato via in ambulanza. Secondo i verbali del tribunale, Shia è stato arrestato e deve rispondere di due accuse di aggressione.

"Stava terrorizzando la città": le testimonianze dei locali

Prima della rissa, molti passanti avrebbero riconosciuto Shia LaBeouf chiedendogli di posare per delle foto di gruppo, cosa che lui ha fatto. "Giovedì è stato molto gentile", ha detto un barista del Ms Mae's, che lo ha servito quella sera. "Domenica, si è rimesso la camicia quando gli è stato chiesto di farlo".

Il Ms Mae's, all'angolo tra Napoleon e Magazine, è un bar vecchio stile che accoglie con piacere i personaggi famosi che lo frequentano. Ma dopo aver bevuto troppo l'attore avrebbe dato in escandescenze costringendo il personale del bar ad accompagnarlo fuori.

"Mi ha chiesto tre volte se poteva usare la sua carta di credito", ha riferito la barista Kyle Catarouch, che quella sera era di servizio. Il bar ha almeno 50 cartelli con la scritta 'Solo contanti'. "Perché non torni a scavare buche?", gli avrebbe risposto lei, riferendosi al film che ha lanciato l'attore, Holes, del 2003.

Shia LaBeouf urla in una scena di In viaggio verso un sogno

Un altro barista, che ha chiesto di rimanere anonimo, che lo ha servito giovedì scorso, avrebbe detto: "Sta terrorizzando la città!".

Altri testimoni hanno riferito di averlo visto giovedì sera al cigar bar/live jazz club Dos Jefes. "Era più rumoroso di tutti e dava istruzioni su come recitare a una ragazza al bar", ha detto un cliente che ha voluto rimanere anonimo.

Secondo altri frequentatori del 45 Tchoup, un locale lungo il percorso della parata, sarebbe apparso anche lì, ma senza creare caos. "Sì, è stato qui ed era davvero tranquill", ha confermato Deb Shatz, co-proprietaria del 45 Tchoup. "È venuto due volte: prima nel weekend e poi venerdì. Ha pagato con la carta ma se n'è andato senza firmare, quindi abbiamo aggiunto un 20% di mancia".

Da alcune conversazioni con chi lo ha incontrato, è emerso che alloggiava in un lussuoso Airbnb nella zona di Uptown, dove si svolgono le mega parate. Secondo il personale del bar, Shia è stato avvistato anche al Brothers III Lounge, un locale leggendario su Magazine Street.

Shia LaBeouf in una scena del film Guida per riconoscere i tuoi santi

Gli altri episodi giudiziari che hanno coinvolto l'attore

Shia LaBeouf non è nuovo a guai con la giustizia. L'attore, che ha parlato pubblicamente del suo rapporto burrascoso col padre violento, raccontato nel film semi-autobiografico Honey Boy, è noto per le sue intemperanze che gli hanno portato spesso guai giudiziari. Tra arresti per violazione di domicilio, risse, ubriachezza molesta, la fedina penale dell'attore è infarcita di reati dovuti all'abuso di alcool e droga.

Nel 2020, la sua ex compagna FKA Twigs lo ha citato in giudizio per aggressione sessuale, percosse e inflizione di stress emotivo, descrivendo una relazione fatta di abusi. L'attore ha ammesso parzialmente le proprie colpe e i comportamenti abusivi legati all'alcolismo, pur contestando alcuni dettagli legali. La causa si è conclusa con un accordo privato nel luglio 2025.