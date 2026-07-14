Shia LaBeouf rivela: "Mio padre molestava le attrici, Sigourney Weaver lo schiaffeggiò"

Shia LaBeouf è uno degli attori più stravaganti, chiacchierati e problematici di Hollywood e ha preso parte fin da piccolo a set importanti al fianco di co-star di prima grandezza. Come lui stesso ha raccontato, in passato le cose sul lavoro erano rese ancora più complicate da una presenza paterna decisamente ingombrante: suo padre, Jeffrey Craig LaBeouf.

Durante la sua partecipazione al Fanboy Expo 2026 a Knoxville, in Tennessee, l'attore di Transformers ha condiviso con il pubblico alcuni retroscena decisamente imbarazzanti sul comportamento del genitore, rivelando che l'uomo veniva costantemente cacciato dai set cinematografici perché importunava pesantemente le attrici del cast.

Lo schiaffo di Sigourney Weaver sul set di Holes

Shia LaBeouf in una scena del film Transformers

Nel 2003, un giovanissimo Shia interpretava il protagonista Stanley nell'adattamento cinematografico di Holes - Buchi nel deserto. Nel cast c'era anche l'iconica Sigourney Weaver nel ruolo della direttrice del campo di correzione. Secondo quanto rivelato dall'attore, il padre di Shia importunò pesantemente Weaver e la reazione di lei fu immediata: "Una volta ci ha provato con Sigourney Weaver" ha raccontato LaBeouf; "Lei gli ha tirato un sonoro schiaffo proprio sul set".

Il cat-calling a Lucy Liu

Ma l'attrice di Alien non sarebbe stata l'unica vittima delle attenzioni indesiderate del padre dell'attore. Nello stesso anno, sul set di Charlie's Angels - Più che mai (dove Shia recitava al fianco di Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu), la situazione è presto degenerata. Come raccontato dal figlio, il padre di Shia era appena uscito di prigione e, trovatosi in quel contesto glamour, l'uomo iniziò a fischiare costantemente dietro a Lucy Liu.

Shia LaBeouf in Charlie's Angels - Più che mai

"Lucy non lo sopportava proprio" ha spiegato l'attore. "Faceva sempre dei giri larghissimi attorno al mio camper pur di non incrociarlo". Nonostante l'imbarazzo e i continui allontanamenti dai set, Shia ha ammesso rassegnato: "Lui non se ne andava da nessuna parte, era mio padre. Quindi passavamo comunque tutto il tempo insieme".

Chi è Jeffrey Craig LaBeouf e il rapporto complesso con il figlio

Jeffrey Craig LaBeouf, come riporta Entertainment Weekly, ha alle spalle un passato estremamente turbolento: veterano della guerra del Vietnam ed ex clown professionista, nel 1981 è stato condannato per tentato stupro e ha scontato una pena detentiva fino al 1983.

I genitori dell'attore si sono separati quando Shia aveva solo tre anni e la star, che ha vestito anche i panni di Padre Pio nel film di Abel Ferrara, è cresciuta molto più vicina alla madre, Shayna Saide, tristemente scomparsa per un arresto cardiaco nel 2022. Nonostante un rapporto storicamente tesissimo e conflittuale, una fonte vicina all'attore ha rivelato che di recente Shia si sarebbe trasferito a New Orleans proprio con l'intento di riavvicinarsi al padre e trascorrere più tempo con lui.