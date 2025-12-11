"Mi ha ricordato Kubrick": Christopher Nolan ha amato questa scena particolare de I Peccatori

Nolan ha adorato l'ultimo film di Ryan Coogler, protagonista di questa stagione dei premi, e in particolare una precisa scena che gli ha ricordato il grande Stanley Kubrick e la sua arte

Lo scorso lunedì, Christopher Nolan ha moderato un evento speciale in cui è stato proiettato I Peccatori, l'ultimo film di Ryan Coogler.

L'iniziativa rientrava nella campagna Oscar per il film, che nelle ultime settimane ha preso sempre più slancio. Durante la conversazione con Coogler, Nolan ha evidenziato la scena in cui l'antagonista del film, Remmick, e i suoi vampiri appena trasformati si esibiscono sulle note della canzone folk irlandese Rocky Road to Dublin.

"È un film meraviglioso sotto molti aspetti, e utilizza tropi molto stereotipati sul Voodoo per rappresentare ciò che costituisce l'oscurità dell'anima umana - come viene espressa in termini antropologici", ha spiegato Nolan, prima di lanciarsi in un paragone che certamente avrà lusingato Coogler.

Christopher Nolan guarda nella sua telecamera sul set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Nolan: "Questa scena de I Peccatori mi ha gelato il sangue"

"Quando ho visto il tuo film, la sequenza con al centro la tipica danza irlandese mi ha davvero gelato il sangue. È davvero l'inversione musicale più spettacolare dai tempi di Singin' in the Rain in Kubrick [da Arancia Meccanica]. Voglio dire, che cosa vi abbiamo mai fatto noi irlandesi?".

Ci sono alcune scene ne I Peccatori che spiccano davvero, e quella è certamente una di esse. La scena si svolge vicino alla fine del film, quando l'antagonista Remmick guida un gruppo di vampiri neri appena trasformati in una danza tradizionale in stile irlandese, una sorta di step-dance/jig. È un momento visivamente sorprendente: la danza diventa letteralmente parte dell'orrore. L'energia festosa della jig è travolgente.

Un'altra grande scena è quella musicale ambientata nel juke-joint, che molti considerano il vero "cuore" del film. Quando Sammie suona nel locale, il film si trasforma in una fusione fantasmagorica di epoche - tamburi africani, chitarra blues, persino echi di stili musicali futuri - creando una potente visione della memoria culturale black, dell'eredità ancestrale e del patrimonio musicale.

I Peccatori: Michael B. Jordan in una foto

I Peccatori è lanciatissimo in questa stagione dei premi

Negli ultimi mesi il film di Ryan Coogler è diventato uno dei più premiati della stagione dei premi a Hollywood, raccogliendo una notevole quantità di riconoscimenti e nomination che lo porterà quasi certamene agli Oscar. Innanzitutto, ha dominato i Critics Choice Awards con 17 candidature, incluse le principali categorie come miglior film, miglior regia per Coogler e miglior attore per Michael B. Jordan, oltre a numerose nomination tecniche.

Inoltre, ha guadagnato ben 7 nomination ai Golden Globe 2026, comprese miglior film drammatico, miglior regia e miglior colonna sonora originale. I Peccatori ha anche ottenuto importanti riconoscimenti dalla critica, tra cui il premio come miglior film dai critici del Washington D.C. Area Film Critics Association e numerosi premi ai Michigan Movie Critics Guild Awards.