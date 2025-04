Mew e Matthew di Amici si sono lasciati: "Le nostre vite hanno preso strade diverse"

Era una delle coppie più amate nate sotto i riflettori di Amici 23, eppure anche le storie più belle, a volte, hanno un epilogo triste. Mew e Matthew si sono lasciati. L'annuncio è arrivato direttamente da lei, Valentina Turchetto - questo il vero nome della cantante - tramite una storia Instagram che ha lasciato i fan con il cuore spezzato.

L'annuncio social che ha sorpreso i fan

Con parole dolci e mature, Mew ha scritto: "Io e Matthew non stiamo più insieme da un po'. Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. Grazie per il supporto che ci avete sempre dato. A presto, Mew".

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per chi ha seguito con affetto la loro storia fin dai tempi del talent. Matthew aveva dimostrato sin da subito un amore profondo e sincero nei confronti di Mew, tanto da decidere di abbandonare il programma quando lei era stata costretta a lasciare la scuola per affrontare un momento delicato legato alla sua depressione. Un gesto forte, che aveva commosso i fan e aveva reso ancora più intensa la loro storia d'amore.

La crisi smentita e l'intervista a Verissimo

Solo un anno fa si era parlato di una possibile crisi tra i due, ma Mew aveva smentito tutto con fermezza, dichiarando sui social: "Matthew in molteplici situazioni mi ha letteralmente salvato la vita. Non è solo il mio ragazzo, è il mio migliore amico ed è una persona alla quale sarò per sempre riconoscente indipendentemente da come andrà la nostra storia d'amore. Non sapete nulla e mai lo saprete".

Parole forti, sentite, che lasciavano intendere un legame profondo, al di là delle difficoltà. E in effetti, chi ha visto l'intervista a Verissimo nel marzo 2024, ricorderà quanto Mew fosse felice di parlare del suo amore per Matthew: "È stato amore a prima vista. Io non credevo nemmeno in questa cosa, ma lui è entrato nella mia vita e ha cambiato tutto. È una persona di cui non posso fare a meno".

Oggi, quel sentimento sembra aver preso una forma diversa. L'affetto, la stima e la riconoscenza restano, ma le strade si separano. Una chiusura che lascia l'amaro in bocca, ma che dimostra anche grande rispetto reciproco. E chissà che un giorno, le loro vite non si incrocino di nuovo. Intanto, Mew si affida alla musica e all'amore dei suoi fan, pronta a scrivere nuove pagine del suo viaggio.