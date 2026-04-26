Amici 25, pagelle sesto serale: Alessio candidato alla vittoria (8), la Celentano "sacrifica" Emiliano (4)

Senza troppo colpo ferire, Amici 25 è già arrivato al giro di boa: il talent show di Canale 5 infatti, è andato in onda con il sesto serale, al termine del quale è stato decretato il nono eliminato: si tratta di Alex, ballerino che prima si è messo in tasca un'opportunità lavorativa, poi poco dopo s'è ritrovato fuori dal talent.

Sono stati proprio Alex, Elena e Lorenzo a giocarsi la permanenza nella scuola, con i due cantanti usciti vincenti dallo scontro.

Ecco allora com'è andato questo sesto serale di Amici 25, show pronto a buttare un nuovo nome dentro il calderone dell'italico show business.

Alessio fa tutto lui e si candida alla vittoria - voto: 8

Che Alessio e il suo hip hop siano ipnotici, è un dato di fatto. Lo sanno i professori e i giudici e, casomai non se ne fossero accorti finora, dopo il sesto serale, pure i telespettatori. La serata infatti, è stata Alessio-centrica: il ballerino si è esibito a ripetizione, persino con una performance dietro l'altra, tra guanti di sfida e non.

Alessio ha finito così per monopolizzare parte della serata, anche grazie a una scelta singolare della Celentano. Vista l'esposizione del ragazzo, c'è da aspettarsi che sia un papabile candidato alla vittoria.

La Celentano rischia sulla pelle di Emiliano - voto: 4

Amici 2026: Emiliano durante il sesto serale

Alessio aveva appena sfidato Nicolas, la Celentano aveva appena finito di battibeccare con Emmanuel Lo sui balli caraibici, che ecco che la temibile professoressa ha un'idea: vuole rischiare. E come lo fa? Siccome vuole far vedere alla giuria quanto sono cresciuti singolarmente gli allievi nel corso del programma, si "accolla" il guanto di sfida del collega Lo: Alessio contro Emiliano, in una sfida hip hop.

La De Filippi è incredula mentre ascolta la professoressa esporre la "mattata", Emiliano ride perché non se l'aspettava e decide di prenderla con filosofia: cioè divertirsi, dato che è stato gettato dalla sua stessa insegnante nel campo nemico.

Il guanto di sfida va com'era ovvio che andasse: la Celentano è stata coraggiosa, infatti Emiliano ha perso.

Lorenzo non ci crede, ma va peggio ad Alex - voto: 5

Elena, Alex e Lorenzo

Finiscono al ballottaggio finale Elena, Lorenzo e Alex. Per Lorenzo non è la prima volta,perciò il cantante è giù d'umore: durante la serata infatti, non è riuscito a conquistare nemmeno un punto, la precedente non era andata bene e, per la prossima, non vede miracoli all'orizzonte. Perciò è già in lacrime e rassegnato all'idea di uscire e, una volta fuori, cominciare a ricostruirsi.

Anche Elena era convinta di essere l'eliminata, invece a lasciare la casetta è Alex: prima però, gli viene offerto un posto nella compagnia dello spettacolo_ Burn the floor_, celebre show teatrale di danza che gira il mondo dal '97.

Dopo la gioia però, la tranvata: gli viene comunicato che dovrà andarsene. Alex se ne va dunque tra gli abbracci dei colleghi.

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L'eliminazione in casetta - voto: 4

Ma ve lo ricordate il pathos dell'eliminazione in studio? Quando i ragazzi fremevano, presi dalla paura di uscire e il desiderio di rimanere in gara? Ecco, da quando lo scoprono in casetta, addio emozione.

La scelta di notificarlo altrove ai diretti interessati, ha allungato la puntata e, allo stesso tempo, le ha tolto il crescendo finale e spezzato il ritmo. Cioè niente che lo spettatore di un talent vorrebbe, perché va bene che la puntata, tra una pausa pubblicitaria e l'altra, si conclude all'una di notte, ma non spetta ad Amici conciliare il sonno di chi la guarda.