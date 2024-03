Mew a Verissimo: 'Ho dovuto abbandonare Amici, ora vado a vivere con Matthew' (Video)

Amici 23 si avvia al finale del quale Mew sarebbe stata un'assoluta protagonista. Purtroppo la cantante ha lasciato il talent a gennaio 'per motivi personali', come annunciò la produzione durante un daytime. Mew, ospite di Verissimo, ha raccontato l'angoscia di quei giorni e la decisione presa insieme a Matthew, il cantante, conosciuto nella scuola, con cui adesso andrà a convivere.

Mew lasciò il talent di Amici perchè "La depressione è tornata nel momento più bello della mia vita". come disse durante una diretta su Instagram, fatta anche per smentire alcune voci circolate in quei giorni: "L'amore per Matthew mi travolge ma non tanto dall'essere incinta".

Mew: La rinascita

Oggi a Verissimo, Mew è ritornata sui momenti difficili che l'hanno portata a prendere una decisione dolorosa, ma necessaria, per il suo benessere. "Mi è spiaciuto mollare", confessa Mew con sincerità, riflettendo sul momento in cui ha dovuto interrompere la sua partecipazione a Amici 23. "Sapevo che impegnandomi avrei fatto grandi cose, ma purtroppo anche nei momenti belli ci sono cose che ti buttano giù e mi sono dovuta fermare altrimenti, non mi sarei mai ripresa".

Mew e Matthew ad Amici 23

Il percorso di Mew è stato caratterizzato da una lotta costante contro i demoni interiori. "Ho sofferto per molti anni di momenti bui", rivela. "Una volta entrata nella scuola le emozioni erano forti e non pensavo a cose brutte. Una volta che mi ero abituata, ho cominciato a buttarmi giù e stavo andando verso la deriva".

Le difficoltà personali hanno avuto un impatto devastante sulla sua salute mentale e fisica. Mew ammette apertamente di aver affrontato problemi alimentari che hanno minato la sua stabilità. "Non riuscivo più a mangiare", confessa. "Ho avuto problemi alimentari che sto cercando di superare".

Il sostegno di Maria De Filippi

Nonostante la sofferenza, Mew ha trovato sostegno e conforto in persone speciali, come Maria De Filippi. "Maria De Filippi per me è stata una mamma", racconta commossa. "Mi è sempre stata vicino quando stavo male. Mi chiamava, ho passato momenti con lei che mi porterò sempre nel cuore".

Oggi, Mew sta affrontando la sua rinascita con determinazione e coraggio. Ha deciso di prendersi cura di sé stessa, priorità assoluta per tornare più forte di prima. "Continuare non era la cosa giusta", afferma con fermezza. "Ma sono pronta a tornare, a lottare per il mio sogno e a condividere la mia musica con il mondo".

Matthew: Un legame indissolubile

Mew a Silvia Toffanin racconta il suo amore con Matthew, conosciuto proprio ad Amici 23, che appresa della sua decisione di abbandonare il programma decise di uscire con lei per non lasciarla sola.

"È stato amore a prima vista", ammette Mew con un sorriso radioso. "Io non credevo nemmeno in questa cosa, ma lui è entrato nella mia vita e ha cambiato tutto. È una persona di cui non posso fare a meno".

Matthew ha dimostrato di essere un compagno prezioso, sempre al fianco di Mew nei momenti difficili. "Mi ha seguito", rivela con gratitudine. "Non avrei mai voluto che lasciasse Amici. Però ho poi capito che anche lui non stava bene. Quando ho deciso di mollare, lui da grandissimo idiota e al contempo mega empatico ha scelto di venire con me".

La decisione di Matthew di abbracciare il cambiamento insieme a Mew ha suscitato una gamma complessa di emozioni in lei. "Ho apprezzato il suo gesto?", si chiede riflettendo. "Da una parte sì, dall'altra no. Ma sono contentissima di aver ricominciato la mia vita insieme a lui".

Ora, Mew e Matthew si preparano a iniziare un nuovo capitolo della loro storia d'amore, prendendo la decisione di vivere insieme. "Sono innamorata", confessa Mew con dolcezza. "Mi fa sentire sempre a mio agio".

