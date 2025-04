Amici 24: “ecco chi è stato eliminato durante la quarta registrazione”, l’indiscrezione

Ieri, giovedì 10 aprile, si è registrata la quarta puntata del serale di Amici 24 negli studi del Centro Titanus Elios. L'appuntamento andrà in onda domani sera, sabato 12 aprile, in prima serata su Canale 5. Anche questa volta, la puntata prevede una sola eliminazione, ma non mancheranno emozioni e colpi di scena.

Due cantanti al ballottaggio

A contendersi l'uscita finale sono stati due allievi molto amati dal pubblico e dalla giuria: la cantautrice Senza Cri, allieva di Lorella Cuccarini, e Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Senza Cri è finita al ballottaggio dopo aver perso la sfida diretta con Francesco, ballerino della sua stessa squadra. Anche Chiamamifaro si è ritrovata a rischio eliminazione dopo un ballottaggio perso contro Antonia e Jacopo Sol.

Chi è stata eliminata?

Secondo quanto riportato da LolloMagazine, la giuria avrebbe deciso di eliminare Chiamamifaro, alias Angelica Gori. Se le anticipazioni dovessero essere confermate, sarà lei a dover lasciare definitivamente la scuola di Amici. Non ci resta che attendere la puntata di domani sera per scoprire se gli spoiler si riveleranno veritieri.

Chiamamifaro

Le eliminazioni precedenti

Finora, sono quattro gli allievi che hanno già abbandonato il programma:

Nella prima puntata sono usciti la ballerina Asia (squadra di Emanuel Lo) e, subito dopo, il cantante Vybes , battuto al ballottaggio da Francesca .

sono usciti la ballerina (squadra di Emanuel Lo) e, subito dopo, il cantante , battuto al ballottaggio da . Nel secondo appuntamento , a dover lasciare la scuola è stata la ballerina Raffaella Mitaritonna .

, a dover lasciare la scuola è stata la ballerina . Sabato scorso è toccato a Luk3, cantante della squadra Zerbi-Celentano, che ha così perso il suo secondo allievo in due settimane.

Conosciamo meglio l'allieva che potrebbe lasciare la scuola

Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, è una giovane cantautrice milanese nata nel 2004. La sua musica è intima e riflessiva, con testi che parlano di emozioni e crescita personale. Il suo nome d'arte nasce dall'idea del faro come simbolo di luce e rifugio sicuro, proprio come la musica è per lei. La sua presenza ad Amici ha colpito per la sensibilità artistica e l'identità già ben definita, nonostante la giovane età.