Cristiano Malgioglio a Verissimo: “Senza mia madre volevo farla finita”

Ospite a Verissimo, Cristiano Malgioglio rivela il dramma vissuto dopo la morte della madre e racconta come oggi ha ritrovato serenità anche grazie ad Amici di Maria De Filippi.

Un racconto intimo, doloroso e senza filtri quello di Cristiano Malgioglio, ospite nel salotto di Verissimo. Il cantautore, attualmente impegnato come giudice nel serale di Amici di Maria De Filippi, ha aperto il suo cuore raccontando uno dei periodi più difficili della sua vita segnato dalla perdita della madre e dalla sua voglia di togliersi la vita.

Cristiano Malgioglio ha confessato di aver attraversato un dolore devastante dopo la morte della mamma, arrivando anche a pensare al gesto estremo: "Avevo tentato il suicidio perché non sapevo vivere senza mia madre. Non potevo vivere senza di lei, era qualcosa di impossibile", ha dichiarato. Il cantante ha spiegato quanto la figura materna fosse centrale nella sua vita: "Era il pilastro della mia vita, la donna che capiva tutto di me, ma che non mi diceva mai niente".

Il racconto choc: come ha scoperto della morte della madre

Nel corso dell'intervista, ha poi raccontato il drammatico momento in cui ha scoperto della sua scomparsa. Durante un concerto, mentre si esibiva, qualcosa lo ha turbato profondamente: "Facevo un concerto e a un certo punto, mentre cantavo, si è rotto il nastro e ho sentito come un colpo al cuore. Non sono riuscito a dormire, ero molto agitato".

Cristiano Malgioglio ad Amici

Il giorno successivo, la conferma di quel presentimento: "Al mattino vado all'aeroporto e vedo quattro poliziotti che si avvicinano e mi dicono che dovevo tornare a Ramacca. Lì ho capito che mia madre mi aveva lasciato".

Cristiano Malgioglio oggi: l'esperienza ad Amici e il rapporto con Maria De Filippi

Nonostante il dolore, oggi Malgioglio ha ritrovato energia e serenità anche grazie alla televisione. Parlando della sua esperienza ad Amici, ha espresso parole di affetto per il programma e per Maria De Filippi: "Mi sento come se fossi a casa mia. Lavorare con Maria è sempre un privilegio, mi fa sentire molto più forte".

Il cantautore ha poi sottolineato quanto il contatto con i giovani talenti lo faccia sentire vivo: "Vedere questi ragazzi cantare e danzare è qualcosa di straordinario. Quando ci sono i giovani, io mi sento bene, mi sento vivo". Un racconto toccante che mostra il lato più fragile e umano di uno dei personaggi più iconici dello spettacolo italiano.